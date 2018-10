Likovna ustvarjalnica 2018

3.10.2018 | 12:10

Mirna Peč - V ponedeljek, 24. septembra, je na Osnovni šoli Toneta Pavčka Mirna Peč potekala 12. likovna ustvarjalnica. Udeležilo se je je 47 mladih likovnikov iz 13 dolenjskih šol. Likovna ustvarjalnica je nosila naslov Z vsako pesmijo me je manj, posvetili pa smo jo Marku Pavčku. Učenci in mentorji so bili navdušeni nad likovno tehniko grafika na blago, za številne je bila to prva tovrstna izkušnja.

Ob 8. uri so se mladi ustvarjalci zbrali v avli Osnovne šole Toneta Pavčka Mirna Peč, kjer so jih pozdravili učenci s kratkim kulturnim programom. Zbrane je nagovoril ravnatelj šole Danijel Brezovar. Vodja likovne ustvarjalnice Aleša Sušnik Škedelj je razložila potek delavnice.

Po pozdravu so se učenci razporedili po učilnicah in začeli z ustvarjanjem. Pri delu jih je vodila rdeča nit ustvarjalnice, tj. naslov pesniške zbirke pokojnega Marka Pavčka Z vsako pesmijo me je manj.

Mentorji in učenci so bili nad likovno tehniko (grafika na blago) navdušeni. Najprej so v linoleju ustvarjali matrice, ki so jih kasneje tiskali na blago. Za udeležence je bilo to prvo srečanje tiskanja grafične matrice na blago. Gre namreč za likovno tehniko, ki se je pri urah rednega pouka ne da izvesti. Vzdušje je bilo sproščeno in delovno. Nastalo je 16 grafičnih izdelkov. Nastali izdelki so na ogled v prostorih Osnovne šole Toneta Pavčka.

Na likovni ustvarjalnici so sodelovali učenci iz OŠ Šmarjeta, OŠ Frana Metelka Škocjan, OŠ Vavta vas, OŠ Veliki Gaber, OŠ Grm, OŠ Stopiče, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Žužemberk, OŠ Mirna, OŠ Trebnje, OŠ Mokronog, OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in OŠ Toneta Pavčka.

Zapisali: šolski novinarji, foto: Maks Zupan

