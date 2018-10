Začetek bralne značke na OŠ dr. Jožeta Toporišiča

3.10.2018 | 12:20

Dobova - 17. septembra smo se v avli pred knjižnico zbrali učenci od 1. do 5. razreda in nestrpno čakali, kaj se bo zgodilo. Iz knjižnice je prišla naša knjižničarka Doroteja Lipej in prvošolčkom razložila, kaj je bralna značka. Nato nam je prebrala en odlomek iz knjige Kotiček na koncu sveta. To je knjiga, ki so jo to leto dobili vsi prvošolčki. Tako se je začelo tekmovanje za bralno značko, ki bo trajalo vse do aprila. Začutila sem, da so pred mano nove bralne dogodivščine, ki se jih zelo veselim.

Tekst: Pina Rožman, 5. a, foto: Eva Martinčič, 9. a,

OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

Galerija