GATUS 2018: Dvakrat zlati in enkrat srebrni

3.10.2018 | 14:20

Foto: Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto

Beograd, Novo mesto - V Beogradu je med 27. in 30. septembrom potekalo 7. mednarodno srečanje gastronomsko-turističnih šol GATUS 2018. Odlično so se odrezali dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto, ki deluje v sklopu Grma - centra biotehnike in turizma, in osvojili: zlato priznanje za tridnevni turistični aranžma »Po poteh Župančičevega otroštva« in inovativen turistični spominek (Ula Gliha, Anita Sinjur in Alen Golobič, mentorica Slavica Šterk), zlato priznanje za nacionalno jed iz postrvi in restavracijsko sladico (Nejc Markelc, Natalija Bedene in Jure Kovač, mentorica Andreja Dvojmoč), ter srebrno priznanje za pripravo svečanega pogrinjka in flambiranje palačink (Janez Slapšak, Katja Lavš in Dominik Povše, mentor Rok Zupana), je sporočila Slavica Šterk, koordinatorka in idejna vodja projekta.

Ideja za projekt GATUS je leta 2012 nastala prav na novomeški šoli, tedaj so prevzeli tudi vlogo prvega organizatorja in gostitelja. »Namen projekta je spodbujanje in razvoj sodelovanja med šolami, izmenjava praks, promocija poklica in gastronomsko-turistične ponudbe domačega kraja, regije ter omogočanje pogojev za profesionalno rast dijakov,« je pojasnila Šterkova.

Vsako leto srečanje organizira druga šola, letos je to bila Ugostiteljsko turistički školi Beograd, tekmovanja pa so potekala na šoli in v hotelu Palace, ki je učno podjetje v lasti šole. Srečanja se je udeležilo preko 100 dijakov z mentorji iz Novega mesta, Maribora, Radovljice, Opatije, Poreča, Osijeka, Banja Luke, Herceg Novega, Leskovca, Smedereva, Bara in Beograda.

Gostiteljica GATUS-a 2019 bo Turističko-ugostiteljska škola Poreč, je še dodala.

M. Ž., Foto: Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto

Galerija