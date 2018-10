Gozd niso samo drevesa…

3.10.2018 | 12:30

Dobova - Na naši šoli smo prvič imeli razstavo z naslovom Gozd niso samo drevesa, ki smo jo pripravili učenci 7. a in b razreda. Pobudnica je bila učiteljica Erna D. Lorber, ki nas uči naravoslovje.

Najprej nam je predstavila svojo zamisel, kaj vse naj bi razstava vsebovala in kako bi jo pripravili, in mi smo se z učiteljico strinjali. Razdelila nas je v štiri skupine. Vsaka skupina je pripravila in poiskala material o svoji temi: o iglavcih, listavcih, gozdni podrasti in plodovih. Moja skupina je raziskovala iglavce. Vsak je doma poiskal nekaj vejic iglavcev, npr. smreke, tise, macesna in bora ter njihove plodove. Vse ostale skupine so naredile podobno. Naslednjo uro smo vse prinesli v šolo in naredili smo razstavo. Pri razstavi sta nam pomagali učiteljica naravoslovja in Klavdija Kos Fijoič. Vsak organizem in plodove smo opremili z listkom, na katerem je bilo zapisano ime rastline oz. ploda. Razstavo smo dopolnili še z gobami. Pri poimenovanju užitnih in neužitnih ter strupenih gob pa nam je pomagal gospod Vinko Čančer, ki je strasten gobar in zelo dobro pozna gobe.

Razstavo so si pogledali tudi ostali učenci naše šole in starši, ki so prišli na roditeljski sestanek. Vsi so bili nad razstavo navdušeni, ker nam je tako lepo uspela, pa še veliko smo se naučili. Še posebej so bili presenečeni mlajši učenci, ko so videli, kaj vse raste v gozdu.

Ema Kežman, 7. a, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova,

foto: Tamara Ogorevc

