3.10.2018 | 12:40

Dobova - V petek, 21. septembra, smo učenci od 7. do 9. razreda imeli kulturni dan, s katerim smo obeležili mednarodni dan miru. Delo je potekalo v šestih delavnicah, v katerih smo razmišljali o različnih vidikih miru.

Učenci obeh 7. razredov smo imeli dve delavnici: Glasba in pesmi ter Umirjen v šoli. Na glasbeni delavnici smo se z učiteljicama Matejo R. Lubšina in Natašo Frigelj pogovarjali o miru ter se naučili pesem Poj z menoj. Delavnico smo zaključili s sproščujočo meditacijo. Menim, da sta nam učiteljici želeli pokazati izražanje miru na drug način - s pomočjo glasbe. Drugo delavnico, Umirjen v šoli, je vodila učiteljica Silva Zupančič, kjer smo se pogovarjali o tem, kako se počutiš, če te nekdo posluša z zanimanjem ali pa te ne. Hkrati smo se sproščali z barvanjem mandal. Bistvo delavnice je bila strpnost do vsakega, ki želi izraziti svoje mnenje. Pri pouku je pomembno, da le-ta poteka umirjeno, seveda pa ne pasivno. Prav je tudi, da si pomagamo med seboj, kot smo to videli v kratki filmski zgodbici.

Tudi učenci 8. razreda so imeli dve delavnici. V eni delavnici so se z učiteljico Metko Kajtna pogovarjali o tem, da to, da otroci v miru rastejo, ni samoumevno. Govorili so o stvareh, zaradi katerih bi bilo na svetu več miru. Ugotovili so, da je prav, da si dovolimo sanjati o idealih in se za njih truditi. Izdelovali so ptice, ki so nosile oljčne vejice, simbole miru. Nanje so napisali svoja razmišljanja o miru in »sporočila za boljši svet«. Na koncu so zapeli pesem Johna Lennona, Imagine. Drugo delavnico, namenjeno 8. razredu, je vodila učiteljica Tamara Ogorevc. Tema delavnice je bila, da si sam sebi človek. Na delavnici so se pogovarjali o svojih pozitivnih in negativnih lastnostih in o tem, kakšni si želijo in ne želijo biti. Osmošolci so spoznali, da si sam sebi človek, ko spoštuješ sebe in druge, ko se imaš rad in predvsem takrat, ko sprejemaš sebe takšnega, kot si. Pomembno je tudi, da sam s seboj lepo ravnaš.

Učenci 9. razreda so obravnavali mir z zgodovinskega in socialno-literarnega vidika. Prvo delavnico Mir - vojna je vodil učitelj Krešimir Jovanović. Ker letos obeležujemo 100-letnico konca 1. svetovne vojne, so se pogovarjali o Pariški mirovni konferenci kot izgubljeni priložnosti za mir. Učenci so odigrali različne vloge, nastopili so kot predstavniki držav vključenih v Pariško mirovno konferenco in zastopali interese določenih držav.

Drugo delavnico Mir – stanje duha je vodila Ana Peruci. Na začetku delavnice so se pogovarjali o pomenu notranjega miru. Učenci so delili izkušnje ter opredelili, kaj jim mir pomeni ter na kakšen način ga najlažje dosežejo. Razpravljali so tudi o različnih vidikih miru ter reševali konfliktne situacije. V drugi polovici delavnice so obravnavali mir še z literarnega vidika. Ker je leto 2018 Cankarjevo leto, so se učenci seznanili s Cankarjevo zbirko črtic Moje življenje, v povezavi s tematiko delavnice. V sklepnem delu delavnice so ustvarjali lastne pesmi in stripe. Učenci so spoznali, da mir najprej prihaja od znotraj in se šele nato širi navzven. Da bi torej dosegli mir v svetu, moramo biti najprej pomirjeni sami s seboj.

Nives Kos Fijolič, 7. b, foto: Eva Martinčič, 9. a,

OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

