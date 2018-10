»Bil je dobesedno žival, ni se obnašal kot človek«

Ljubljana, Kočevje - Martin Brezar, obtožen poskusa uboja kočevskega svetnika in bodibilderja Saša Petka, je v zagovoru namignil, da je kaznivo dejanje zagrešil v samoobrambi.

Spomnimo: krvavi obračun se je pred Gostilno Osterman v Kočevju zgodil prvega oktobra lani, ko je v lokalu potekala poslovilna zabava kolektiva. Nekaj minut pred eno uro ponoči je Martin Brezar po navedbah tožilstva z nožem, rezila dolžine 10 centimetrov, Saša Petka zabodel v trebuh. Rana bi lahko bila tudi usodna, piše v obtožbi, saj so bili ogroženi jetra, večje žile, desna ledvica in črevesje, a je Petek hitro prejel zdravniško pomoč in je preživel.

Nad svetnikove mišice z buciko

Zaslišan kot oškodovanec je Petek pojasnil, da se je obtoženi nenadoma pojavil v lokalu in ga začel zbadati zaradi mišic: »Kaj pa ti misliš, da si, če imaš te mišice? Z buciko ti jih prebodem!« Po nekaj minutah provociranja in več neuslišanih prošnjah, naj da vendar mir, je Petku »počil film«, zato je provokatorja porinil skozi odprta vrata na teraso, sam pa se je vrnil v lokal. Kakih petnajst minut po tem je organizator zabave v strahu pred globo zaradi kršenja javnega reda in miru zabavo zaključil in gostje so se začeli odpravljati domov. Oškodovanec je po lastnih navedbah takoj, ko je stopil iz lokala, dobil udarec na nos, da je padel po tleh. Ob prijateljevi pomoči se je spet pobral na noge in uzrl obtoženca z nožem v roki, kako hodi proti njemu. V samoobrambi mu je hotel nož vzeti iz rok, ko je začutil, da mu kri dobesedno odteka iz telesa, sklonil se je in ob tem dobil še brco.

Obtoženi: »Za glavo mi je šlo«

Včeraj, po osmih mesecih od prve obravnave, je svoj zagovor podal še obtoženi. Povedal je, da je bil kritičnega dne na terasi s svojo družbo, spil je pivo ali dve, potem pa so se zaradi mraza premaknili v notranjost. Tam je k njemu pristopil Petek in zapletla sta se v verbalni obračun, ki se je hitro prelevil v fizičnega. Med »cufanjem«na terasi mu je nekdo celo sezul nogavico in čevelj, naenkrat se je znašel ob betonski ograji, v roke je prijel nož, »in je bilo, kot je bilo«. Brezar je po zagovoru odgovarjal le na vprašanja svojega zagovornika, odvetnika Mihe Kuniča. Poudaril je, da se je počutil ogroženega s strani Petka: »Za glavo mi je šlo.« Po besedah obtoženega je Petek videl, da v rokah drži nož, a se ga ni ustrašil: »Bil je dobesedno žival, ni se obnašal kot človek. Boga in dva je delal. Mislil sem, da me bo dobesedno ubil.« Iz situacije po lastnih besedah ni mogel uiti, saj se je vedno znova znašel na tleh. Potem ko je Petka zabodel, pa je le pobegnil in poklical policijo.

Znova bo zaslišan oškodovanec

Sojenje, ki se že počasi bliža koncu, se bo nadaljevalo 17. oktobra, ko bo znova zaslišan oškodovanec, izvedenka toksikološke stroke pa bo do takrat dopolnila svoje mnenje, glede tega, kako mešanje kokaina in alkohola vpliva na konzumenta. Tako za obtoženca kot oškodovanca je bilo namreč ugotovljeno, da sta bila v kritičnem trenutku opita, pri obeh so tudi našli sledi kokaina. Brezar se vse od dogodka v priporu, v preteklosti pa je nanizal že kar nekaj pravnomočnih obsodb, večina je bila pogojnih. V kazenskem listu ima zavedeno poškodovanje tuje stvari, tatvino, dve povzročitvi lahke telesne poškodbe, napad na policistko in štiri kazniva dejanja nasilništva. Ob tem je obramba poudarila, da je šlo v večini primerov za nerešena romska vprašanja, in ne konflikte med »civili in Romi«, ter da je bil obtoženi takrat komaj polnoleten. Se nadaljuje.

