V prazničnem oktobru skoraj sto dogodkov

3.10.2018 | 17:00

V prazničnem oktobru v brežiški občini organizirajo številne dogodke. Fotografija je nastala oktobra lani v Pišecah ob odprtju mlina. (Foto: M. L.)

Brežice (Foto: M. L.)

Brežice - V okviru praznika občine Brežice, 28. oktobra, bodo društva, organizacije in javni zavodi pripravili več kot 90 dogodkov in prireditev, med temi 10 športnih dogodkov, 14 koncertov, 12 razstav, 17 predavanj in delavnic in 5 otvoritev.

Osrednji dogodek prazničnega oktobra bo slavnostna seja brežiškega občinskega sveta, na kateri bodo podelili oktobrske nagrade, priznanja občine in naziv častni občan. Seja bo v soboto, 27. oktobra. Istega dne dopoldne se bodo v Pišecah zbrali udeleženci tradicionalnega, že 42. pohoda Po poteh Brežiške čete.

V prazničnem mesecu bo potekal tudi tradicionalni jesenski Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem (POK), in sicer 20. in 21. oktobra.

M. L.