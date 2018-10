Šola za župane: Za dialog z nevladniki se je opogumilo 18 kandidatov

3.10.2018 | 15:30

V ponedeljek so s predstavniki lokalne skupnosti za skupno mizo sedli nekateri kandidati za župane in občinske svete. (Foto: Boštjan Pucelj)

Med drugimi se je Šole za župane udeležil tudi sedanji župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver, ki se bo 18. novembra potegoval za še en županski mandat. (Foto: Boštjan Pucelj)

Novo mesto - Prvega dne Šole za župane se je po vsej Sloveniji udeležilo 237 »sošolcev« iz vrst politike (110) in nevladnih organizacij (127). Kot smo poročali, je posavska šola za župane v organizaciji Zavoda Dobra družba v ponedeljek potekala v Krškem, v Novem mestu pa istega dne tudi za kandidate iz vseh 21 občin regije JV Slovenija. Za šolske klopi je ta dan sedlo 18 udeležencev iz občin Šentjernej, Mokronog-Trebelno, Straža, Novo mesto, Žužemberk, Semič in Kočevje.

S sogovorniki iz nevladniških vrst so se v ponedeljek srečali županski kandidati Franc Hudoklin (SLS), Anton Maver (SD) in Samo Jakljič (Lista krajanov Občine Straža) ter kandidata za občinske svete Jože Hrovat (SLS) in Adolf Zupan (DESUS), v naslednjih dneh pa bodo to storili še trije županski kandidati, ki so jim nepredvidene okoliščine onemogočile ponedeljkovo udeležbo, so sporočili iz DRPD Novo mesto, ki je vodilo tukajšnjo šolo.

Kot so še zapisali v današnjem sporočilu za javnost, so skupaj pregledali čez 50 vsebinskih predlogov občanov, kaj spremeniti in izboljšati, ki jih je stičišče nevladnih organizacij JV Slovenije zbralo v devetih občinah. Poglobljeno pa so razmišljali za tri izzive, ki so se izkazali kot pomembni v vseh občinah: kako mlade, ki odhajajo za boljšimi priložnostmi, zadržati v lokalnih skupnostih s pravo ponudbo; kako prilagoditi javne prostore in storitve različnim vrstam invalidnosti in doseči večjo samostojnost in vključenost oseb, ki predstavljajo skoraj 13 odst. populacije; ter kako vključiti javnost v odločitve o razvoju občine.

Rešitve so iskali skozi vprašanje, kaj lahko že danes izvedejo z obstoječimi viri in znanji, ki jih je v lokalnih skupnosti veliko, tudi zaradi predanega dela nevladnih organizacij. Delni odgovor na vprašanje o vključevanju javnosti v razvoj občine pa sta ponudili osrednji »predavanji« na šoli, ki sta govorili o možnih zagatah, če odločevalci ne slišijo svojih občanov, ter o participativnem proračunu, s pomočjo katerega občina izvede tiste projekte, ki jih občani predlagajo in izglasujejo sami.

Kandidati so se s srečanja vrnili z »domačo nalogo«, kako nove uvide vključiti v svoje politične programe, 22. oktobra pa se bodo vnovič zbrali na javni podelitvi priznanj Šole za župane.

»Namen Šole za župane je bil dosežen – med odločevalci in civilno družbo se je vzpostavil dialog, ki omogoča, da vsi soustvarjamo skupnost, v kakršni si želimo živeti. Če s sodelovanjem pridemo do dobrih rešitev za lokalne izzive, se bo sčasoma lahko povrnilo tudi zaupanje ljudi v politiko,« je ob tem dodala Tina Cigler iz DRPD.

Zanimiva je tudi statistika udeležbe po državi: V dvanajstih krajih po Sloveniji, kjer so potekala srečanja, se je za kandidate za župane opredelilo 63 udeležencev od skupno 110 predstavnikov list ali političnih strank. Nekaj več kot polovica kandidatov za župane bo kandidirala na samostojnih listah, ostali pa na listah strank. Med strankami je bilo največ udeležencev po državi s strani SDS in SMC, nekaj manj tudi iz SLS, SD, NSi, LMŠ in en predstavnik Levice.

M. M., foto: Boštjan Pucelj

