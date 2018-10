Skrivali so se v tovornjaku in na vlaku

3.10.2018 | 14:50

Na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je včeraj nekaj po 8. uri na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila iz Makedonije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila. V tovornem delu so skrite med tovorom našli dva državljana Pakistana in dva državljana Afganistana, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Prav tako je nezakonito skušal priti čez državno mejo državljan Turčije, ki so ga policisti Postaje mejne policije Dobova med kontrolo vlaka našli skritega v enem izmed vozil, naloženih na tovorni vagon.

Vse tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 17 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v krajih Balkovci, Preloka, Dobliče in Sela pri Dobovi izsledili in prijeli 17 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 12 državljani Afganistana, tremi državljani Eritreje in dvema državljanoma Alžirije še niso zaključeni.

Podjetju naredil za 10.000 evrov škode

Med ponedeljkom in torkom je v Novem mestu nekdo vlomil v skladišče podjetja in odnesel električne vodnike. Škode je za okoli 10.000 evrov.

Ukradel pnevmatsko kladivo

V Daljnem vrhu je neznanec včeraj med 17. in 20. uro z delovnega stroja odnesel pnevmatsko udarno kladivo. Lastnika je oškodoval za 5000 evrov.

Ob denar

V Sevnici je med 9. in 23. uro nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar.

