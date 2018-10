Velika nagrada Bajuku in Bergerju

3.10.2018 | 18:00

Z leve proti desni: predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, ravnatelj Anton Podbevšek Teatra Matjaž Berger, direktor TEM Čatež Andrej Bajuk in trebanjski župan Alojzij Kastelic.

Uvodno predavanje je imel predsednik uprave novomeškega podjetja Krka Jože Colarič

Udeleženci prvega panela o pametni specializaciji in pametnih sistemih

Trebnje - Dobitnika letošnje velike nagrade 27. foruma odličnosti in mojstrstva, ki je bil danes v Trebnjem, sta direktor TEM Čateža Andrej Bajuk in ravnatelj Anton Podbevšek Teatra (APT) Matjaž Berger. Osrednja tema letošnjega foruma, ki ga je organizirala občina Trebnje v sodelovanju s Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje, Medobčinskim razvojnim centrom občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje ter Strateškim odborom forumov odličnosti in mojstrstva, je bila simbioza sodobnih tehnologij in družbe.

TEM Čatež je vodilni slovenski proizvajalec električnih stikal in vtičnic z več kot 40-letno tradicijo. Začetki podjetja, ki ga vodi Bajuk, segajo v leto 1973, ko je bil ustanovljen obrat v sestavi DO ELMA Ljubljana s sedmimi delavci. Trenutno je v podjetju nekaj več kot 130 zaposlenih, pred kratkim pa so na Čatežu slavnostno odprli nove poslovno skladiščne prostore, investicija v višini 5,9 milijona evrov pa bo predvidoma prinesla okoli 50 novih delovnih mest. Bajuk je lani prejel nagrado za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Gospodarske zbornice Slovenija. »Vsaka nagrada pomeni eno priznanje za dosedanje delo in tudi obvezo za naprej. Naša odličnost temelji na tem, da v ospredje postavljamo ljudi. Naši proizvodi nastajajo izpod pridnih rok čateških sodelavcev, iščemo zadovoljne kupce, zadovoljno klientelo, ki se vrača k nam in tudi lokalno okolje nam je zelo pomembno. Verjetno je vse to skupek, ki jo odraža ta nagrada,« je dejal.

Z nagrado so počastili tudi velikana med režiserji, dramaturgi in gledališčniki, ki je povezovalec različnih kulturnih dejavnosti z gospodarstvom, športom in politiko. »Berger je uspešen iskalec najprimernejšega mesta za ugnezditev njegovih predstav med publiko, je podjetnik, filozof in intelektualec. Svoje poslanstvo prepoznava v gledališki obliki iskanja odgovorov na temeljna vprašanja sedanjega časa, uživa zaupanje stroke in najvidnejših predstavnikov oblasti,« so dejali v obrazložitvi nagrade. Potem ko je vrsto let deloval v Slovenskem mladinskem gledališču, od leta 2006 uresničuje svojo vizijo v Anton Podbevšek Teatru v Novem mestu, ki je najmlajše gledališče v državi, zasnovano tako, da je vsak dogodek koprodukcija gledališča, glasbe, scenografije, režije, kostumografije in vse, kar teater potrebuje, da naredi dobro predstavo.

»Priznanje pomeni, da umetnost kot netržno blago lahko vzpostavlja popolnoma drugačne učinke, ki so na simbolni, na semantični ravni, ki razvijajo določene uvide in to je priznanje temu angažmaju. Je pa hkrati seveda priznanje celotnemu mojemu malemu kolektivu, ki šteje devet ljudi, ki z nadčloveškimi napori tekmujejo z ostalimi gledališkimi produkcijami, ki imajo bistveno več zaposlenih in tako naprej. Zelo sem ponosen, da smo v zelo kratkem času dosegli ali pa osvojili različne sociološke teritorije,« je Matjaž Berger povedal po prejemu nagrade.

Trebanjski župan Alojzij Kastelic je poudaril, da je forum izjemen dogodek, ki omogoča povezovanje med ljudmi in stik z odličnimi posamezniki, ki igrajo pomembno vlogo v slovenskem in mednarodnem prostoru. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, uvodno predavanje pa je pripadlo predsednik uprave novomeškega podjetja Krka Jožetu Colariču, ki je poudaril, da je garancija za uspeh delo v povezavi v znanjem in dobrim marketingom.

Na prvem panelu so razmišljali o pametni specializaciji in pametnih sistemih, sledila je predstavitev odličnih izdelkov Temeniške, Mirnske doline in širše, na drugem panelu so razpravljali o uveljavljanju na globalnih trgih, tretji panel pa se je nanašal na etiko, vrednotah in ključnih veščinah v visokotehnološki družbi.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija