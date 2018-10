Gorelo je pa mino so našli

3.10.2018 | 19:00

Novo mesto - Ob 14.08 je v Ulici Ilke Vaštetove v Novem mestu zagorelo parkirano kombinirano vozilo. Požar v tovornem delu kombiniranega vozila je pogasil lastnik sam, gasilci GRC Novo mesto pa so vozilo pregledali s termovizijsko kamero.

Ob 14.49 je zaradi pregretja krušne peči zagorelo ostrešje v vikend hiši v Rumanji vasi, občina Straža. Gasilci PGD Vavta vas, Dolenja Straža in Dolenjske Toplice so pogasili ostrešje okoli dimnika, počistili pogorišče in okolico pregledali s termovizijsko kamero.

Ob 13.26 je v Sevnici občan pri zemeljskih delih na brežini reke Save našel minometno mino kalibra 50 mm, nemške izdelave, in tulec protiletalskega naboja, kalibra 12,7 mm, ameriške izdelave, oboje ostanek iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in do uničenja varno uskladiščila.