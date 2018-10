18-letnik lahko dovoli, ali pa tudi ne, staršem vpogled v ocene

4.10.2018 | 09:00

So naši otroci res zreli in samostojni pri 18-ih? (Ilustrativna slika, foto: L. M.)

Novo mesto - Z začetkom novega šolskega leta so zaradi evropske uredbe o varstvu podatkov in družinskega zakonika začeli uporabljati nov, bistveno spremenjen pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah, sprejet novembra lani.

Srednje šole starše polnoletnega dijaka lahko po novem obveščajo o ocenah, vzgojnih ukrepih in odsotnostih le, če ta to vnaprej osebno dovoli. Zato mora na šoli podpisati soglasje.

Običajna praksa je bila drugačna, saj je učitelj razrednik starše mirne duše obveščal o njegovih ocenah, odsotnostih, vzgojnih ukrepih, starši so imeli vpogled v e-redovalnico. Zdaj pa lahko osemnajstletnik prepove šoli, da starše informira o njegovem šolanju, sam si lahko opravičuje odsotnosti od pouka. Novi pravilnik naj bi 18-letnemu dijaku omogočal samostojnost, ki mu pripada. Tako vsaj meni država, ki je to novost uzakonila - klub opozorilom raznih združenj, ki jim ni prisluhnila.

Večina dijakov dala soglasje

Štefan David (Foto: arhiv DL, B.B.)

Direktor Šolskega centra Novo mesto David Štefan poudari, da so vzgojno-izobraževalni zavodi dolžni spoštovati obstoječo zakonodajo, zato so sestavili obrazce, na katerih dijaki podpišejo to privolitev. Soglasje staršem lahko podajo tudi preko eAsistenta.

»Za enkrat je večina polnoletnih dijakov soglasje podpisala in večjih težav glede tega ne pričakujemo. Seveda bodo tudi izjeme in v teh primerih bo treba delovati v skladu z vzgojnim načrtom šol, sodelovati z zunanjimi institucijami in storiti vse za dobro dijaka, saj smo navsezadnje vzgojna ustanova,« pravi David Štefan in doda, da tisti, ki imajo težave kot mladoletni, se z nesoglasjem staršem ne bodo mogli izogniti svojim obveznostim in dolžnostim. V krog družine šola težko posega, v šoli pa se morajo šolskih pravil držati. Opažajo tudi, da se dijaki sami čudijo spremembi zakonodaje, saj vedo, da so jih starši dolžni preživljati do 26. leta starosti oz. čas šolanja.

Petriceva: ne bi smelo biti dilem, ali so starši obveščeni

Mateja Petric (Foto: M. Ž.)

Mateja Petric, univ. dipl. pedagoginja in direktorica Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, meni, da je prav, da se mladostnike čim bolj spodbuja in navaja na samostojnost in odgovornost za svoja dejanja, ravnanja in opravljanje svojih obveznosti in dolžnosti.

»Vsekakor pa v času šolanja starši ostajamo z otrokom in ob otroku – zanj skrbimo, ga podpiramo, spodbujamo, smo mu v oporo, tolažbo, pomoč. Tudi finančna plat in skrb je v starševskih rokah, saj si šolanja mladostniki (vsaj v večini) ne plačujejo sami. Zato sploh ne bi smelo biti dilem, pomislekov in vprašanj o tem, ali starši smejo biti obveščeni in seznanjeni z otrokovim celostnim funkcioniranjem v šoli ali ne,« je jasna Petričeva.

Več o mnenjih Štefana Davida in Mateje Petric o tej problematiki, o kateri smo povprašali tudi starša dve gimnazijk iz Novega mesta, pa si preberite v prejšnji številki Dolenjskega lista.

L. Markelj