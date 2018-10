Gorelo v Trevesu; s kurilno sezono dimniški požari

4.10.2018 | 07:00

Minulo noč ob 00.47 uri je v naselju Bič, občina Trebnje, gorela vsebina večjega zabojnika za odpadke pod nadstreškom skladišča podjetja Treves. Ogenj se je razširil na del objekta, pokritega s ponjavo, ki je bila v požaru uničena. Ožgan je tudi del ostrešja. Požar so pogasili gasilci PGD Trebnje, Veliki Gaber, Sela pri Šumberku, Log in Zagorica. Pet društev sektorja Velika Loka je bilo v pripravljenosti, vendar njihova intervencija ni bila potrebna.

Dimniški požar

Ob 18.05 so v naselju Bušeča vas, občina Brežice, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Pirošica so požar pogasili, očistili dimnik in prezračili prostore.

Neprevidnost pri parkiranju

Davi ob 5.13 se je v Novi vasi pri Mokricah, občina Brežice, poškodoval občan z osebnim avtomobilom, katerega je neprimerno ustavil in izstopil. Policisti so do prihoda reševalcev izvlekli poškodovanca izpod avtomobila in avtomobil umaknili s cestišča, reševalci NMP Brežice pa so lažje poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Gasilci PGE Krško so ob prihodu pregledali kraj dogodka.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Štatenberg danes med 8:30 in 11:00 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT, izvod Štukelj.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC, TP LISEC 2 in TP LISEC 3.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Zavratec ribniki, Impolje, Dedna gora in Orle med 8:00 in 10:00 uro in na območju TP Impolca med 10:30 in 13:00 uro.

