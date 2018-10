Ribničani zadržali vodstvo na lestvici

4.10.2018 | 07:50

Foto: Arhiv DL

Maribor, Ribnica - Ribničani so dosegli novo zmago v državnem prvenstvu, v 5. krogu lige NLB so sinoči s 30:24 (12:13) v gosteh premagali mariborski Branik in tako zadržali vodilno mesto na prvenstveni lestvici, kar je dober obet pred njihovo sobotno tekmo v drugem krogu evropskega pokala EHF, ko jih čaka dvoboj z islandsko ekipo Selfoss.

Večji del tekme je minil v izenačeni predstavi, zadnjih dvajset minut pa v popolni prevladi izbrancev ribniškega trenerja Siniše Markote. Ti so pri vodstvu z 18:16 povsem zagospodarili na mariborskem parketu in si v 43. minuti priigrali pet golov prednosti (21:16). V končnici tekme niso popustili niti za ped in zanesljivo posvojili obe točki na vročem štajerskem igrišču, je poročala STA.

V ribniški ekipi je bil najbolj učinkovit Risto Vujačić s sedmimi goli, v mariborski pa Žan Šol z osmimi zadetki.

Ribničani bodo v prihodnjem krogu v sredo, 10. oktobra, gostovali v Škofji Loki

* Dvorana Tabor, gledalcev 400, sodnika: Žibret in Teršek (oba Trbovlje).

* Maribor Branik: Đurica, Simonič, Žabić, Medved 4 (1), Pernek, Celminš 2, Marušič 2, Sok 2, Šol 8, Jerenec, Velkavrh 1, Budja, Jerebie, Golik 1, Buneta 3, Štumpfl 1.

* Riko Ribnica: Bojić, Glavan, Strmljan 5, Horvat, Vujačić 7, Žagar 1, Knavs 2 (1), Pahulje, Lešek 2, B. Nosan 3, Kovačič 4, Pucelj, Tomšič 1, M. Nosan, Setnikar 5, Košmrlj.

* Sedemmetrovke: Maribor Branik 3 (1), Riko Ribnica 1 81).

* Izključitve: Maribor Branik 2, Riko Ribnica 4 minute.

* Rdeči karton: /.

M. Ž.