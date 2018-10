Tu, kjer sem doma

4.10.2018 | 13:30

Podpis listine o pobratenju

Nagrajenci

Kočevje - V počastitev praznika občine Kočevje, ki ga Kočevci obeležujejo 3. oktobra v spomin na zasedanje Zbora odposlancev leta 1943 v Kočevju, je sinoči v dvorani zgodovinskega zasedanja zbora odposlancev slovenskega naroda v Šeškovem domu v Kočevju, potekala prireditev Tu, kjer sem doma. Na prireditvi so med podpisali listo o pobratenj z občino Lübbenau iz Nemčije, podelili pa so tudi priznanja, nagrade in plakete občine Kočevje za leto 2018.

Naziva častni občan Občine Kočevje tudi letos niso podelili, prav tako pa letos tudi niso podelili Verderberjeve nagrade za dosežke na področju športa. So pa podelili Grb Občine Kočevje, Kozlerjevo nagrado za dosežke na področju gospodarstva in Humkovo nagrado, ki jo podeljujejo za delo na področju kulture, znanosti, prosvetnega in vzgojno izobraževalnega ter humanitarnega in družbeno političnega dela. Poleg tega so podelili tudi Spominsko plaketo Občine Kočevje in kar 8 plaket župana za enkratne dosežke.

Grb Občine Kočevje je prejel lokalni radio Radio Univox za 25 let uspešnega delovanja na področju lokalnega informiranja in obveščanja, odpiranja Kočevske v slovenski prostor, sodelovanja na številnih kulturnih in ostalih dogodkih in s tem pomemben doprinos v lokalni prostor. Nagrado je prevzel direktor podjetja Uroš Novak.

Kozlerjevo nagrado za leto 2018 je prejel direktor podjetja Obnova Franc Rupnik za izjemne gospodarske dosežke, strateški razvoj podjetja in vlaganje v izobraževanje mladih kadrov, Humkovo nagrado pa Peter Movrin za vidne in navdihujoče uspehe doma in v tujini, promocijo Kočevske in plodno udejstvovanje na področju sodelovanja z mladimi v kočevski občini.

Spominsko plaketo Občine Kočevje za leto 2018 je prejelo podjetje Želva, enota Kočevje – VDC, za uspešno 15 letno delovanje v občini Kočevje na področju dela z uporabniki s posebnimi potrebami. Plaketo je v imenu podjetja prevzela direktorica Mira Potokar. Plakete župana pa so prejeli: Nejc in Alen Požun za izvrstne uspehe na državnih tekmovanjih in osvojeno 1. mesto v kategoriji tandem člani na državnem prvenstvu v kegljanju, Iza in Lia Šalehar za osvojeno bronasto medaljo v ženskih dvojicah v badmintonu na mediteranskih igrah 2018 v Španiji, Sebastjan Vovko za dosežene naslove državnega in evropskega prvaka ter svetovnega podprvaka v gasilskih tekmovanjih Firefighter Combat Challenge v letu 2018, Anja Moric za uspešno ohranjanje, promocijo in interpretacijo kulturne dediščine Kočevske, David Stevanič za osvojeni naziv FIDE mojster mednarodne šahovske zveze ter Društvo za turizem, rock, rekreacijo in relaksacijo za izvedbo odmevnega projekta Svetovno prvenstvo v metu motorke.

Besedilo in foto: M. L.-S.

Galerija