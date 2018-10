Rebalans proračuna tudi zaradi čistilne naprave

4.10.2018 | 14:30

Topliški svetniki so imeli sinoči v Podturnu najverjetneje zadnjo sejo v tem mandatu.

V sredini župan Jože Muhič in direktor občinske uprave Rado Javornik

Dolenjske Toplice - Topliški svetniki, ki so imeli včeraj sejo občinskega sveta v gasilskem domu v Podturnu, so soglasno potrdili tretji rebalans letošnjega proračuna, s katerim načrtujejo okoli 5,7 milijona evrov prihodkov, odhodkov pa naj bi bilo za okoli 7,9 milijona evrov. Razliko bodo pokrili s prihranki na računu iz preteklih let ter z zadolževanjem za okoli 800.000 evrov, je dejal župan Jože Muhič.

Po njegovih besedah je bil rebalans potreben iz več razlogov. »Najpomembnejši pa je ta, da se gradnja večjega dela čistilne naprave zamika v naslednje leto, prav tako se prestavlja tudi preboj med Pionirsko in Roško cesto,« je pojasnil župan. Z gradnjo čistilne naprave naj bi že izbrani izvajalec začel v kratkem, predviden zaključek del pa je 28. februar naslednje leto, je dodal direktor občinske uprave Rado Javornik.

Zaradi zamika zgoraj omenjenih investicij se bo občina lotila nekaterih drugih naložb, ki so po besedah župana prav tako nujne. S spremembo proračuna so zagotovili denar tudi za gradnjo pločnika od Dolenjskih Toplic proti Dolenjim Sušicam, ki so ga sicer načrtovali naslednje leto. »Pločnik bo od kapelice, kjer se zavije za Cviblje, do odcepa za Selišče,« je razložil Muhič. Obenem bodo pod njim uredili vso pripadajočo infrastrukturo, tudi priključke za javno razsvetljavo.

Z rebalansom so za 10.000 evrov povečali postavko za nakup gasilske opreme, več denarja so zagotovili za tekoče v vzdrževanje javnih poti, izdelavo nekaterih študij in tudi za celovito ureditev križišča v Podhosti.

Besedilo in fotografije: R. N.

