Nov vrtec za več kot pol milijona dražji!

4.10.2018 | 12:25

Nov vrtec v Šentjerneju

Šentjernej - V Šentjerneju so nedavno slovesno predali namenu nov Vrtec Čebelica, pravzaprav le prvi del, saj drugega še gradijo. Otvoritev je minila v veselem vzdušju, dogodka se je udeležil celo predsednik države Borut Pahor.

Skozi celotno gradnjo ni bilo kaj dosti slišati, da imajo velike težave s projektantom, zdaj pa je vse skupaj presenetila novica, da bo nov vrtec veliko dražji, kot je bilo predvideno, med drugim zaradi projektantskih napak in nadstandardnih zahtev.

Drago Štrafela

Podražitev bo znašala okrog 18 odstotkov glede na pogodbeno vrednost naložbe, ki je znašala 3 milijone 90 tisoč evrov. Projektantska ocena je bila 3 milijone 600 tisoč evrov neto brez DDV in prav to bo po besedah Draga Štrafela, direktorja podjetja ŠTRAF gradnje, svetovanje, inženiring iz Hajdine ter vodje nadzora gradnje vrtca, na koncu realna cena novega šentjernejskega vrtca. Podražitev torej znaša več kot pol milijona evrov.

Projektno dokumentacijo za nov vrtec je pripravilo podjetje Esplanada iz Šentruperta, izvajalec del je ljubljansko podjetja Dema plus s partnerjem Riko hiše iz Ribnice.

Štrafela je na sinočnji občinski seji podrobno povedal, kaj vse je šlo narobe pri gradnji in zakaj je prišlo do takih odstopanj pri izvedbi - v slabi polovici odstotkov je cena višja zaradi nadstandarda, torej zaradi dodatnih želja naročnika po izboljšanju, in dodatnega objekta (zunanji paviljon in povezovalni hodnik, da bosta dva objekta združena v eno zaključeno celoto), dobrih 50 odstotkov podražitve pa gre na račun napak samega projekta. »Energetska zasnova ni bila dobra, na področju strojnih in elektro instalacij je bilo potrebno izvesti kup sprememb, da smo zadostili pogojem za take objekte,« je povedal Štrafela in dodal, da je bilo nešteto koordinacij z občinsko upravo in izvajalcem ter pritiskanj na projektanta, da so napake odpravljali, tako da ni prišlo do ustavitve gradnje, kar bi vso stvar še bistveno bolj podražilo.

Občina Šentjernej se bo zaradi podražitve vrtca dodatno zadolžila, kar so sinoči sprejeli občinski svetniki s 3. rebalansom proračuna. Gre za pol milijona evrov za obdobje 15 let, kot pravi mag. Andreja Topolovšek iz Službe za proračun in finance na občini, »predvsem zaradi zagotovitve lastnih sredstev občine za plačilo izgradnje vrtca 2, kajti nepovratna sredstva EKO sklada bo občina prejela po končanju del in po plačilu vseh situacij.«

Občina bo od projektanta terjala tudi odškodnino za povzročeno škodo, a bo težko dobila vseh 260 tisoč evrov, kolikor naj bi znašala podražitev zaradi pomanjkljivosti projekta, pravi Štrafela.

Rupert Gole (prvi na levi) na otvoritvi novega Vrtca Čebelica.

Direktor šentruperske Esplade Rupert Gole na očitke pravi, da je njihovo podjetje sprojektiralo že nešteto takih nizko energijskih gradenj in je vodilno na tem področju pri nas, pa še niso naleteli na take težave. Imajo dobro ekipo, ki se je do sedaj vedno izkazala. »Na arhitekturnem delu ni bilo težav, kar pomeni, da je Esplanada dobro opravila svoje delo, so pa bile pri naših podizvajalcih na področju strojnih in elektro instalacij, to je pri podjetju Marko Kos s.p. in Nom biro iz Kopra. Že od vsega začetka nekako ni bilo dobre kemije med projektanti in izvajalci,« pravi in poudari, da je šentjernejski vrtec kljub vsemu narejen zelo ugodno in da je sam že na začetku dejal, da je realna cena takega objekta 3,6 milijona evrov, kar se je zdaj tudi izkazalo.

Pri vsem pa ne gre zanemariti truda Esplanade pri pridobitvi nepovratnih sredstev iz Eko sklada, saj je občina prav zaradi dobrega projekta pridobila milijon sto tisoč evrov.

Več o razpravi na občinski seji in o odzivih projektanta pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija