V prenovo tudi cesta proti Drganjim selom

4.10.2018 | 17:35

Prenova ceste med Vavto vasjo in Drganjimi seli se bo začela prihodnji teden in zaključila predvidoma do konca meseca.

Predsednik uprave CGP Martin Gosenca in straški župan Dušan Krštinc.

Po županovih besedah so imeli velike stroške že z rednim vzdrževanjem, zato se odločili za globinsko sanacijo.

Straža - Župan občine Straža Dušan Krštinc in predsednik uprave CGP Martin Gosenca sta danes na sedežu občine podpisala 215.000 evrov (z davkom) vredno pogodbo za prenovo ceste med Vavto vasjo in Drganjimi seli. »S to cesto smo imeli veliko dela že ob rednem vzdrževanju in ne vemo, če bi lahko dočakala še eno zimo, zato smo se odločili za globinsko sanacijo cestišča v dolžini 2.700 metrov,« je ob tem povedal župan.

Delavci CGP bodo z deli ob delni prometni zapori začeli že v prihodnjem tednu, je dodal Gosenca in za konec oktobra, predvidoma med 28. in 30. oktobrom, napovedal tudi polno prometno zaporo: »Ta je nujna oz. boljša zaradi same tehnologije, saj tako ne bo stikov asfalta in bo izvedba oz. kvaliteta asfaltiranja boljša.«

Oba sta v naprej prebivalce in ostale udeležence v prometu zaprosila za razumevanje, cesto pa bodo asfaltirali konec oktobra oz. v času krompirjevih počitnic ravno zato, da bi bilo čim manj težav, sicer bi moral denimo dodatni šolski kombi tamkajšnje otroke voziti po obvozih bodisi preko Dolenjskih Toplic bodisi preko Novega mesta do šole v Vavti vasi.

Tekst in foto: M. Martinović