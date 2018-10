FOTO: Novomeščani s prvo državno gimnazijo v tedanji monarhiji

4.10.2018 | 15:15

"Napišimo pismo naši cesarici," sta pogumno odločitev tedanjih meščanov zaigrala dijaka Gimnazije Novo mesto, Jaka in Timotej.

Zaslužni za postavitev obeležja, ki so ga danes odkrili na pročelju GŠ Marjane Kozine.

Novo mesto - 'Hvaležni smo Novomeščanom, ki so leta 1744 vladarici Mariji Tereziji predlagali ustanovitev Gimnazije v Novem mestu. Ustanovno listino je podpisala 8. avgusta 1746.' je z zlatimi črkami napisano na spominskem obeležju, ki so ga danes slovesno odkrili na pročelju Glasbene šole Marjana Kozine. Tam je namreč gimnazija delovala ob ustanovitvi, ko so patri frančiškani učili prvih 66 dijakov.

Novomeška gimnazija, ki je bila tako uradno ustanovljena 8. avgusta 1746, je bila prva javna gimnazija v Habsburški monarhiji, cesarica pa jo je ustanovila na podlagi pisma oziroma prošnje tedanjih meščanov.

»V 272 letih nepreklicnega delovanja novomeške gimnazije je to šolo zaključilo več kot 12.000 dijakov in dijakinj,« je danes med drugim povedala sedanja ravnateljica Mojca Lukšič in poudarila, da šola nadaljuje s poslanstvom tako vzgoje kot izobraževanja in se lahko pohvali z nadpovprečnimi uspehi na maturi, vrsti drugih tekmovanj v znanju in ostalih področjih.

Postavitev table je finansirala družba Krka, njenemu generalnemu direktorju in predsedniku uprave Jožetu Colariču se je zahvalil prof. dr. Miha Japelj, član Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta, ki je med drugim naštel vrsto priznanih umetnikov in strokovnjakov, ki so prav na tej šoli gulili šolske klopi.

»Kot nekdanji gimnazijec, kot Novomeščan in kot župan s ponosom predajam to znamenje, ki naj nam bo kažipot in spodbuda,« je ob odkritju obeležja dejal župan MO Novo mesto Gregor Macedoni.

V spremljevalnem programu so nastopili gimnazijci in gimnazijke, ki so med drugim prebrali cesaričin razglas iz leta 1746. Podrobneje pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

Tekst in foto: M. Martinović

