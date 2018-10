Da ne bi spomeniki šli iz spomina

4.10.2018 | 18:00

Spomenik na Bizeljskem (Foto: D. Č.)

Stane Prskar (Foto: M. L.)

Martin najger (Foto: M. L.)

Bizeljsko, Brežice - Potem ko so na Bizeljskem obnovili spomenik borcem narodnoosvobodilnega boja in izgnancem v drugi svetovni vojni, zdaj že odštevajo dneve do slovesnega odkritja ob prazniku krajevne skupnosti Bizeljsko.

»Skupni spomenik borcem in izgnancem dokazuje, da borci in izgnanci sodelujemo,« pravi predsednik krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Bizeljsko Martin Najger.

Bizeljski spomenik je eden od tovrstnih znamenj na širšem območju. Združenje borcev za vrednote NOB Brežice po navedbah njegovega predsednika Staneta Preskarja skrbi za 48 spomenikov in spominskih obeležij NOB v občini Brežice.

