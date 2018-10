Skozi odklenjena vrata v hišo po denar

4.10.2018 | 15:00

Foto: Arhiv DL

V Loški vasi je včeraj nekdo med 6. in 17. uro skozi odklenjena vrata vstopil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in odnesel denar. Lastnika je oškodoval za okoli 600 evrov.

Nezakonito čez mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v krajih Dolnja Paka in Podlog izsledili in prijeli osem tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s petimi državljani Eritreje, dvema državljanoma Nigerije in državljanom Ugande še niso zaključeni.

M. Ž.