Terme Čatež prodale Marino Portorož

4.10.2018 | 16:30

Marina Portorož je bila do prodaje pomemben del prezadolženega imperija Bojan Petana. (Foto: B. D. G.)

Čatež ob Savi - Družba Terme Čatež iz skupine DZS je 100-odstotni delež v turističnem podjetju Marina Portorož po dolgotrajnem postopku prodala skupini Adventura holding znanega poslovneža Darka Klariča in družbi Glen, ki je v lasti menedžerjev Lesnine pod vodstvom Bojana Papiča. Kupca sta ustanovila skupno podjetje, v katerem imata po 50-odstotni delež, poroča STA.

Kot so sporočili iz Adventure holdinga, vstopajo v svojo četrto strateško naložbo, prevzem enega od stebrov obalnega turizma pa bo financiran pretežno z lastnimi sredstvi.

NEURADNO ZA 21,6 MILIJONA EVROV

Višine kupnine ne družba Terme Čatež, ki je podpis pogodbe objavila prek spletnih strani Ljubljanske borze, ne Adventura holding nista razkrila, po neuradnih informacijah pa naj bi dosegla 21,6 milijona evrov.

V Adventuri holding so pojasnili, da bo Marina Portorož pred spremembo lastništva oddelila še premoženje, ki ni predmet transakcije, zaključek posla pa je predviden v začetku 2019. Eden od pogojev za sklenitev pogodbe je bila tudi ureditev razmer med Marino Portorož in občino Piran glede prenosa lastništva parka Sonce na občino. Pogodbo o tem sta občina in Marina podpisali v sredo.

Sklenjeni dogovor Adventura holding in Glen v celoti podpirata, čeprav se je koncesija v skladu z novo koncesijsko pogodbo zvišala za skoraj štirikrat, na 180.000 evrov z DDV.

Marina Portorož bo imela v skupini Adventura holding nosilno vlogo v panogi upravljanja marin. V lasti že ima tudi večinski delež družbe Nautički centar Liburnia, ki upravlja z marino na otoku Krk s 350 privezi.

VEČ ZAINTERESIRANIH

Adventura holding in družba Glen sta tako v dolgem postopku iskanja novega lastnika za Marino Portorož premagali tekmece, med katerimi se je v medijih omenjalo še MK Grupo srbskega poslovneža Miodraga Kostića, ki ima v Portorožu že v lasti Grand hotel Kempinski in večinski lastniški delež v Aerodromu Portorož, na drugi strani Piranskega zaliva pa je prevzel še Skiper resort v Savudriji.

Poleg njega so zavezujočo ponudbo po poročanju medijev oddali še družba P & P družine Polič in singapurska korporacija SUTL, ki naj bi ponudbo oddala s partnerjem iz Velike Britanije.

DEL PISANE SKUPINE

Marina Portorož bo tako po zaključku posla postala del skupine Adventura holding, ki je sicer v zadnjem času med drugim skupaj s skladom York prevzela trgovca z elektronskim blagom Big Bang, že pred tem pa se je lastniško okrepila v sektorju avtobusnih prevozov, kjer je prevoznike Avrigo, Izletnik Celje in Promet Mesec in Avtobusni prevozi Rižana združila v enotno družbo Nomago, dodala pa ji je še potovalno agencijo STA potovanja.

"V Adventuri holding se zavedamo, da je Marina Portorož zelo pomembna tudi za lokalno skupnost, ki je z marino povezana že od 70. let prejšnjega stoletja, ko je na opuščenih solnih poljih zrasla prva čolnarna za športne in rekreacijske namene. Zato si bomo tudi prizadevali za odprt dialog z lokalno skupnostjo," je napovedal direktor Adventure holdinga Aleš Škerlak. Povedal je, da se zavedajo potrebe po nadaljnjemu razvoju družbe s podporo lokalnega okolja in tega, da je pri razvoju lokacije treba gledati celovito ter poskrbeti tudi za razvoj okolja in dvig kakovosti bivanja. Marina Portorož sicer na območju Lucije ob marini načrtuje projekt Termalna riviera.

DZS ZNIŽAL DOLG

Skupina DZS, ki jo tako kot Terme Čatež vodi Bojan Petan, ki temelji na treh stebrih: založniško-medijskem, trgovskem in turističnem, se bo s kupnino za Marino Portorož razdolžila. Družbi DZS in Terme Čatež sta bili sicer od lanskega januarja v postopku preventivnega prestrukturiranja, ki pa se je pozno jeseni zaključil.

DZS je namreč z upniki sklenila petletni dogovor o finančnem prestrukturiranju. Kot so pred časom pisale Finance, ta poleg prodaje Marine Portorož predvideva tudi prodajo Hotela Žusterna in igrišča za golf na Mokricah ter likvidacijo podjetja Delo prodaja. V skupini naj bi ostali založba DZS in čateške toplice.

Večino terjatev do DZS ima v lasti hčerinska družba sklada York Capital Management - družba York Global Finance Offshore BDH iz Luksemburga.

B. B.