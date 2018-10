Izvlekli so ga izpod avtomobila; reanimacija ni bila uspešna

4.10.2018 | 18:50

Urgentni center Brežice. Fotografija je ilustrativna. (Foto: J. A.)

Zjutraj ob 5.13 se je v Novi vasi pri Mokricah na območju brežiške občine poškodoval občan z osebnim avtomobilom, katerega je neprimerno ustavil in izstopil. Policisti so do prihoda reševalcev izvlekli poškodovanca izpod avtomobila in vozilo umaknili s cestišča, reševalci NMP Brežice pa so lažje poškodovanega občana oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Gasilci PGE Krško so ob prihodu pregledali kraj dogodka.

Trčila avtomobila

Ob 13.22 sta na cesti H-1 pri naselju Hrastje pri Mirni Peči trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, pomagali policistom in vlečni službi ter posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni delavec cestnega podjetja. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Onemoglo osebo prenesli v posteljo

Ob 7.52 je bila v kraju Sečje selo na območju občine Črnomelj v stanovanjski hiši onemogla oseba, ki je potrebovala pomoč. Še pred prihodom gasilcev so sorodniki sami vstopili v hišo, gasilci PGD Vinica pa so jo prenesli na posteljo. Oskrbeli so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj.

Oživljali so ga, a neuspešno

Ob 13.52 se je v Velikih Češnjicah v občini Ivančna Gorica nahajala neodzivna oseba. Krajana je pričel oživljati sin, potem so prišli gasilci PGD Šentvid pri Stični in Stična, ki so nadaljevali z oživljanjem z AED do prihoda zdravnika ZD Ivančna Gorica in reševalcev NMP Ljubljana. Reanimacija žal ni bila uspešna

Prenesli so ga v reševalno vozilo

Ob 16.29 so v naselju Hudenje na območju občine Škocjan gasilci PGD Grmovlje pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu obolele osebe iz stanovanjske hiše v reševalno vozilo.

J. A.