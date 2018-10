Atletsko stezo bodo prekrili s tartanom

5.10.2018 | 08:00

Pred dnevi so začeli urejati šolsko igrišče pri tamkajšnji osnovni šoli.

Atletski krog, zaletišče za skok v daljino, skakališče za skok v višino ter metališče bodo prekrili s tartanom.

Mirna - Na Mirni so pred dnevi začeli urejati šolsko igrišče pri tamkajšnji osnovni šoli. Občina je bila namreč poleti uspešna na razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za obnovo atletskih tekališč, na katerem so pridobili skoraj 43.000 evrov, še okoli 100.000 evrov pa bodo iz proračuna zagotovili sami.

»Gre za ureditev površin športnega igrišča s tartanom. Odstranili bomo obstoječo tamponsko plast, poglobili atletski krog, utrdili novo tamponsko plast, nato položili drenažni asfalt, na vrhu pa pride tartan,« je o delih, ki te dni potekajo, povedal Stanko Tomšič, direktor javnega podjetja Komunala Trebnje, ki ga je občina izbrala za izvajalca. Po besedah Tomšiča predvidevajo, da bodo z deli zaključili v novembru.

Občina se je v preteklosti že dvakrat prijavila na razpis za pokritje atletskih stez s tartanom, vendar so bili obakrat neuspešni. Letos jim je uspelo, v sklopu projekta pa bodo uredili odvodnjavanje, ustrezno betonsko podlago in prekritje atletskega kroga, zaletišče za skok v daljino, skakališče za skok v višino in metališče s tartanom. Atletska steza iz leša je bila potrebna obnove, poudarjajo na občini. Zgrajena je bila leta 1969, obnovljena pa leta 1980. S prenovo bo mirnska osnovna šola dobila primerno urejeno vadbeno površino, še dodajajo na občini.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija