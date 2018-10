Vabijo kar trije ekoprazniki: Razvajajte se ekološko!

5.10.2018 | 17:00

Z letošnjega ekopraznika v Novem mestu (Foto: B. D. G.)

Metlika, Sevnica, Trebnje - Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine to jesen nadaljuje z organizacijo niza tradicionalnih ekopraznikov po naših krajih.

Jutri, v soboto, 6. oktobra, bodo v Metliki pripravili 5. ekopraznik, ki se bo odvijal od 8. do 12. ure v okviru sobotne kmečke tržnice pri trgovskem centru Gala.

Naslednji ekopraznik, že 9. po vrsti, bo v ponedeljek, 8. oktobra, od 11. do 16. ure, na kmečki tržnici v Sevnici.

V Trebnjem pa za soboto, 13. oktobra, napovedujejo že 11. ekopraznik. Potekal bo pred centrom Mercator od 8.30 do 12.00.

Ekopraznik Novo mesto 2018 (Foto: B. D. G.)

Na vseh treh dogodkih se bodo predstavljale in prodajale ekološke kmetije s široko ponudbo, v Sevnici pa bodo obiskovalci lahko srečali še ekološko semenarsko hišo in društvo Ajda Posavje. Natančnejši seznam sodelujočih lahko najdete v rubriki Namig za premik.

Združenje sicer v naši regiji vsako leto tradicionalno organizira osem ekopraznikov, in to poleg zgoraj napovedanih še v Črnomlju in Brežicah maja ter junija v Novem mestu, Semiču in na Vinici. V Novem mestu je bil letos že trinajsti praznik, sicer pa je bila doslej običajno najbolj obiskana prireditev v Sevnici.

B. D. G.