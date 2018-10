Najprej bodo uredili promet, potem pride na vrsto širitev pokopališča

5.10.2018 | 09:05

Foto: Občina Brežice

Brežice - Prejšnji mesec se je začelo urejanje pokopališče v Brežicah, dela bodo potekala postopoma v dveh fazah. Letos se je začela prva faza: infrastrukturne ureditve pokopališča, ki obsegajo zahodni in južni del območja. Dela zajemajo začetek urejanja enosmernega krožnega prometa z izgradnjo nove povezovalne enosmerne ceste na zahodu ter jugu in parkirišč ob vozišču, so sporočili z brežiške občine.

Izvajalec je CGP iz Novega mesta, pogodbena vrednost del znaša 346.588,14 evra. Kot je bilo že zapisano, so začeli delati septembra, parkirišča in cesto pa naj bi po pričakovanjih občine lahko začeli uporabljati prihodnjo pomlad. Dokončanje vseh infrastrukturnih del je predvideno v letu 2020.

Celovito urejanje pokopališča in širitev

Zaradi prostorske stiske, potrebe po drugačnih načinih pokopa in neustrezne ozelenitve ter dostopa na pokopališče v Brežicah se je Občina Brežice odločila za projekt ureditve in razširitve pokopališča. Odkupila je zemljišča, ki jih potrebuje za širitev in začela s prvo fazo projekta.

Vse načrtovane ureditve bodo potekale v dveh fazah in več etapah, skupna projektantska ocenjena vrednost znaša dobrih 521.000 evrov. V sklopu investicije bodo uredili prometno omrežje in razširili pokopališče.

Skupna površina ureditev zajema približno 1,14 ha, širitev pokopališča pa je načrtovana zahodno od obstoječega.

J. A., foto: Občina Brežice

Zvočni zapisi Župan Ivan Molan o urejanju ceste in parkirišč pri pokopališču Župan Ivan Molan o urejanju ceste in parkirišč pri pokopališču