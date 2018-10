Gorel leseno-zidani stanovanjski objekt

5.10.2018 | 07:00

Včeraj ob 18.53 uri je v naselju Dolenji Leskovec, občina Krško, gorel leseno-zidani stanovanjski objekt. Gasilci PGE Krško, PGD Veliki Kamen, Brestanica in Rožno so ogenj, ki je bil ob prihodu gasilcev na kraj dogodka že popolnoma razvit, pogasili. Pred ognjem so obvarovati kletne prostore in del hiše, ostrešje, leseno talno oblogo in ostale prostore pa je ogenj uničil. Odstranili so tudi plinsko jeklenko, dežurni pri Elektru Celje pa je odklopil električni tok. Na požarni straži so ostali gasilci PGD Brestanica. Obveščene so bile pristojne službe.

Davi ob 3.22 so v Kostanjevici, občina Šentrupert, goreli leseni odpadki, ki ostanejo od oglarske kope. Gasilci PGD Šentrupert so pogasili požar ter preprečili da se ogenj ni razširil na gospodarsko poslopje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 13.30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA na izvodu Plavec-Pelc.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS, izvod Bricelj;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE 2, izvod Proti igrišču.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENJE, TP SELCE in TP KNEŽJA VAS;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TREBNJE VZHOD;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI TREBNJEM.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8.00 in 12.00 na območju TP DOLENJE MLADETIČE izvod JONTEZ;

- med 10.00 in 12.00 na območju TP TRŠČINA izvod LEPA GORICA;

- med 8.00 in 10.00 na območju TP GOMILA izvod BREZOVICA LEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto na območju TP Carinsko skladišče NEK predvidoma med 12.30 in 15. uro, na območju TP Remontni kompleks in Carinsko skladišče 2 pa predvidoma med 8. in 15. uro.

