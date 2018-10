Višje sodišče: v FS prevozih so goljufali

5.10.2018 | 15:00

Ilustrativna fotografija (Foto: J. A.)

Ljubljana, Novo mesto - Družbo FS Prevozi iz Žužemberka, katere lastnik je bil tamkajšnji župan Franc Škufca, zdaj pa je v njej uradno zaposlen kot komercialist, je najprej novomeško okrajno sodišče spoznalo za odgovorno preslepitve pri pridobivanju ugodnosti, potem se je podjetje na sodbo pritožilo in zdaj so podobno sodbo, ki je že pravnomočna, spisali še na Višjem sodišču v Ljubljani.

»Višje sodišče v Ljubljani je v kazenski zadevi Okrajnega sodišča v Novem mestu zoper obdolženo pravno osebo FS prevozi, storitve in trgovina, d. o. o., Žužemberk odločalo na pritožbeni seji 18. julija 2018. Pritožbi je le delno ugodilo, saj je v nepomembnem obsegu korigiralo opis kaznivega dejanja, poleg tega pa je odločitev prve stopnje spremenilo v odločbi o kazenski sankciji, tako da je izrečeno denarno kazen znižalo s 45.000 evrov na 40.000 evrov. V preostalem je sodbo sodišča prve stopnje potrdilo,« se glasi odgovor predsednice Okrajnega sodišča v Novem mestu Andreje Beg na naše vprašanje, ali je višje sodišče že razsodilo v primeru FS prevozov iz Žužemberka.

Na naše povpraševanje je odgovor poslal tudi vodja okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu Srečko Hočevar, pravi, da je Višje sodišče v Ljubljani deloma ugodilo pritožbo zagovornikov in sodbo prve stopnje spremenilo tako, da je izrečeno kazen znižalo na 40.000 evrov.

Ko smo se obrnili na odvetnika FS prevozov Boruta Škerlja, je pojasnil, da je višje sodišče v enem delu njihovi pritožbi ugodilo. »Gre za točko, v kateri se je vodilnim delavcem FS prevozov očitalo, da so kršili zakon in izvršili gospodarsko kaznivo dejanje. Ocenjujem, da smo bili s pritožbo uspešni v 50 odstotkih. Treba bo še enkrat presoditi tudi del, v katerem se to ni zgodilo, saj ocenjujem, da manjkajo bistveni znaki kaznivega dejanja, zato bomo na Vrhovno sodišče vložili zahtevo za varstvo zakonitosti,« je povedal Škerlj.

Pošiljali neresnične podatke

Za kaj gre? Podjetje FS prevozi, storitve in trgovina je med februarjem 2010 in junijem 2011 od ministrstva za promet neupravičeno pridobilo 134 tisoč evrov kompenzacij. Gre za denar, ki je namenjen nerentabilnim linijam, da jih prevozniki ne ukinejo. V tem primeru so FS prevozi predložili neresnične podatke, ki so izkazovali slabo poslovanje, s čimer so postali upravičeni do kompenzacij.

Ko je tekel še predkazenski postopek, so FS prevozi ministrstvu preplačane kompenzacije že povrnili in plačali še zamudne obresti (januarja 2014 so nakazali skoraj 160 tisočakov), a kljub temu se kazenski postopek ni ustavil.

Zunanji sodelavec Iztok Kunej, ki je takrat urejal področje kompenzacij, je v ločenem kazenskem postopku, ki se je nanašal na iste posle, priznal, da je na ministrstvo pošiljal neresnične podatke in tako omogočil, da je družba FS pridobivala subvencije. Na okrajnem sodišču so ga obsodili na eno leto in 11 mesecev zapora v preizkusni dobi štirih let, poleg tega pa je dobil še stransko kazen, plačilo tri tisoč evrov.

Janja Ambrožič