Dirka Po Sloveniji pridobila status UCI Hors Class

5.10.2018 | 11:50

Letošnja petindvajseta kolesarska dirka Po Sloveniji se je končala tako, kot smo si Slovenci le želeli - z zmago Primoža Rogliča tudi v zadnji etapi in skupnem seštevku. (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Mednarodna kolesarska zveza UCI je dirki Po Sloveniji podelila status, ki jo uvršča tik pod dirke svetovne serije, s tem pa si organizatorji niso samo dvignili ugleda, ampak so se še bolj zasidrali v terminu pred največjo etapno dirko na svetu in si lahko znova obetajo močno konkurenco, so sporočili iz novomeškega Kolesarskega kluba Adria Mobil.

»25 let trdega dela, vedno boljša organizacija, skrbno premišljene etape ter konkurenca, ki jo zavidajo nekatere najbolj zloglasne dirke v kolesarskem koledarju. V zadnjih letih pa še globalni televizijski prenos, razširitev dirke na pet etap ter tesnejša povezava s turizmom in gospodarstvom Slovenije. Vse to so bili argumenti na podlagi katerih je Mednarodna kolesarska zveza UCI v mesecu juniju dirko Po Sloveniji izbrala za dirko meseca, sedaj pa je njen rang dvignila z UCI 2.1 na ekstra kategorijo UCI 2.HC,« so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da je 2 pri tem oznaka za etapne dirke, HC pa pomeni Hors Class in predstavlja za serijo World Tour najvišji rang tekmovanja v cestnem kolesarstvu.

»Za vse nas v organizacijskem odboru je to velika čast in potrditev, da smo v teh 25 letih delali dobro. Letošnja dirka je bila resnično prelomna, saj je k projektu znova pristopilo veliko mest in destinacij – vsem se ob tej priložnosti še enkrat zahvaljujem za izredno gostoljubje, prav tako pa je bilo ob cestah več strastnih navijačev kot kadarkoli prej in tudi v Sloveniji smo doživeli spektakel, kot ga poznamo z največjih dirk. To so prepoznali tudi na Mednarodni kolesarski zvezi,« je povedal direktor dirke Bogdan Fink in ob tem pridal: »Višja kategorija dirke prinaša tudi odgovornost, saj bo dirka sedaj še bolj izpostavljena, #FightForGreen pa bo imel še večjo težo.«

Dirka bo prihodnje leto potekala od 19. do 23. junija, znova s petimi etapami.

M. Ž.