Bralni obroč na OŠ Bršljin

5.10.2018 | 11:35

Novo mesto - Vsaj 500 bralcev – od 1. do 9. razreda, vsi učitelji ter nekaj staršev, je v toplem jesenskem dopoldnevu v soboto, 29. septembra, obkrožilo OŠ Bršljin. Prav vsi so v rokah držali knjigo, ki so jo prinesli od doma in 15 minut uživali v skupnem branju. S tem prav posebnim obročem bralcev smo na OŠ Bršljin obeležili Nacionalni mesec skupnega branja ter sodelovanje v projektu Objem. Dosegli smo, da so septembra prav vsi učenci obiskali knjižnico, si izposodili knjigo ter se udeležili skupnega branja. Kot močna podpora in predvsem zgled smo ob njihovi strani stali učitelji in starši.

Dejavnosti v povezavi z branjem so potekale od 1. prvega šolskega dneva naprej. V posameznih oddelkih smo imeli »bralnega dežurnega«, ki je sošolcem prebral odlomek iz knjige ter jih navduševal za branje; na bralni steni smo brali misli o branju, delili bralne izkušnje in priporočali knjige. Najzanimivejše pa je bilo branje v skritih kotičkih šole in okolice. Učenci so s knjižničarko, Mojco Balant, brali na šolskem podstrešju, pod krošnjami, na avtobusni postaji in na vrtu. Z izbiro knjig niso imeli težav, saj jih je vabljivo razkazovala vitrina pred knjižnico, kjer poteka razstava Zlata knjiga. 8. oktobra, ko se nacionalni mesec skupnega branja zaključi, nas čaka še izbor najbralca, najbralke – učenca in učenke, ki sta splezala na najvišjo goro knjig. Seveda v bralnem pomenu besede.

K. Č., Osnovna šola Bršljin Novo mesto

Galerija