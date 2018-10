Zaradi pregrete tuljave zagorela hiša; mopedist s tremi promili alkohola na cesto

5.10.2018 | 13:00

Ilustrativna fotografija (Foto: PGE Krško, arhiv DL)

Kot smo že poročali, je včeraj nekaj pred 19. uro zagorela stanovanjska hiša v Dolenjem Leskovcu. V požaru ni bil nihče poškodovan, ogenj pa se je razširil na celotno etažo in ostrešje stanovanjske hiše. Po prvih zbranih obvestilih in ugotovitvah krških policistov naj bi bil vzrok za nastanek požara pregretje dimniške tuljave. Policisti okoliščine še preiskujejo in bodo o ugotovitvah po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo. Po prvih in nestrokovnih ocenah je škode za okoli 50.000 evrov.

Med kontrolo prometa pri Karteljevem, kjer je konec prejšnjega tedna umrl kolesar, so policisti včeraj okoli 11. ure ustavili 58-letnega voznika mopeda, ki med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,41 miligrama alkohola. Moped so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na mejni prehod z dvema promiloma alkohola

Na mejni prehod Vinica je v minuli noči na na izstop iz Slovenije pripeljal voznik avtomobila. Policisti so opravili mejno kontrolo in 23-letnemu vozniku iz Bosne in Hercegovine zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka en miligram alkohola, so odpeljali v prostore za pridržanje, danes pa ga bodo zaradi vožnje pod vplivom alkohola privedli pred pristojno sodišče.

Vlomil v prostore društva

Med ponedeljkom in sredo je v Trebnjem nekdo vlomil v prostore društva in odnese denar ter pijačo. Škode je za okoli 700 evrov.

Prijeli 14 ilegalcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Beli krajini v krajih Preloka, Učakovci in Bistrica izsledili in prijeli 41 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z državljani Afganistana, Sirije, Irana, Maroka, Alžirije in Tunizije še niso zaključeni.

J. A.