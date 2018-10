Teden otroka v znamenju nogometa

5.10.2018 | 12:20

Pišece - Ponedeljkov Teden otroka (1. do 7. oktober) smo na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece preživeli v znamenju nogometa.

Pri kosilu so se nam pridružili trije odlični igralci Nogometnega kluba Krško: Luka Volarič, Estonec Aleksandr Kulinitš in Američan Macario Hing-Glover. Po kratkem pogovoru z njimi smo odšli na nogometno igrišče, se razdelili v skupine in pričeli z igro. Krški nogometaši sicer niso zadeli veliko golov, so pa poskrbeli za nekaj lepih podaj.

Na koncu so sledili avtogrami, skupna fotografija in naša obljuba, da bomo še naprej navijali zanje. Hvala, fantje, da ste nas obiskali in nam polepšali dan, predvsem pa hvala Anžetu, ki vedno poskrbi, da nas obiščejo nogometaši iz Krškega.

Alenka Cizel, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Galerija