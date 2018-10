Zahtevajo popolno prepoved odstrela volkov

5.10.2018 | 14:00

Foto: L. M., arhiv DL

Krško - Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG, Društvo Volčje Srce in Kinološko društvo Krško so ob včerajšnjem Svetovnem dnevu varstva živali znova opozorili na spornost odstrela volkov in na vlado oz. ministrstvi za okolje in prostor ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, državni zbor in Zavod za varstvo narave Republike Slovenije poslalo zahtevo za popolno prepoved odstrela volkov v Sloveniji.

V dopisu so nanizali kar nekaj vprašanja (v prilogi) in prosijo za odgovor. »S 1. 10 2018 je v Sloveniji kot vsako leto za odstrel zopet predvidena nova kvota volkov, tokrat kar 11. Več nevladnih organizacij kor tudi številni podpisniki peticij in posamezniki v Sloveniji vsakoletnemu odstrelu volkov že vrsto let ostro nasprotujemo. Volk je namreč zavarovana vrsta po evropski Habitatni direktivi. Vsakoletni množični množični poboj volkov, pri čemer je v Sloveniji samo okoli 40 odraslih osebkov, zagotovo ne more šteti kot izjema, ki jo predvideva ta direktiva. Zahtevamo, da država nemudoma preneha z dovoljenjem odstrela volkov in prepreči oziroma strogo kaznuje tudi morebitni nezakoniti odstrel ter drugo škodovanju volkov,« so zapisali v dopisu.

Dodali so, da že stoletja v Evropi in Sloveniji ni zabeleženih napadov volka na človeka, za varovanje živali na paši pa država daje na razpolago brezplačna sredstva (električne ograje, pse čuvaje in celo ljudi pastirje), poleg tega je v veljavi tudi sistem odškodnin.

»Po uradnih podatkih je pri nas število škodnih primerov v zadnjih letih močno upadlo. Nenazadnje pa so si strokovnjaki edini, da ima odstrel pogosto ravno obraten učinek od pričakovanega, saj se s tem zmanjša in destabilizira trope, ki posledično težje uplenijo divjad v naravi, torej se še poveča tveganje za napade na pašne živali,« so zaključili svojo zahtevo.

