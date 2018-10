Evropski dan jezikov

5.10.2018 | 13:20

Mokronog - V petek, 28. septembra, smo na Osnovni šoli Mokronog praznovali evropski dan jezikov.

V mali dvorani je potekala prireditev, kjer so se prvi predstavili drugošolci s pesmico v angleškem jeziku. Prireditev je nato popestril mladinski pevski zbor z angleško pesmijo Somewhere over the rainbow. Učenci 7. razreda so pripravili minuto gibanja v več različnih jezikih. Izpolnjevanje gibalnih vaj z navodili v tujih jezikih je bil kar pošten izziv. Ko smo se dobro razgibali, so nam spomine obudili posnetki z Dunaja, na katerih so učenci prikazali znanje nemščine ob opisih kulturnih znamenitosti z lanskoletne ekskurzije. Za konec sta učenki 7. razreda, Ana Gregorčič in Eva Maver, zrecitirali avtorsko pesem o jezikih.

Prireditev ob evropskem dnevu jezikov smo dopolnili z dejavnostjo ob evropskem tednu gibanja. Zbrali smo se v športni dvorani, kjer smo se učenci in učitelji dobro razgibali ob vodenih vajah našega športnega učitelja, predvsem pa smo se zabavali.

Nika Tijana Grabnar, Anja Ljubešek, Karin Dolenšek,

učenke 8. b razreda, OŠ Mokronog

