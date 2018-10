Dan kulturne dediščine

5.10.2018 | 14:00

Otočec - V četrtek, 4. oktobra, smo imeli na OŠ Otočec kulturni dan. Letos smo se ponovno vključili v projekt z naslovom Dediščina gre v šole ob Dnevih evropske kulturne dediščine, ki jih organizira Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, tokrat z naslovom Kjer preteklost sreča prihodnost.

Dan je potekal v duhu ljudskih običajev in življenja nekoč. Učenci so skozi različne delavnice spoznali ljudske pesmi, slovensko krasilno umetnost, kulturno dediščino in priložnostne rastline Dolenjske in Bele krajine, ljudska glasbila ter ljudske plese. Na zaključni prireditvi, namenjeni tudi zunanjim obiskovalcem, smo v okviru gledališke igre pod vodstvom mentorice Barbare Pavlovič Plevanč predstavili stare šege in običaje, ki so med učenci vzbudile veliko zanimanja in sokolske vaje v izvedbi udeležencev športne delavnice. Prireditev sta popestrila pevska zbora z ljudskimi pesmimi.

V poučnem in zanimivem dnevu smo spoznali dragocen pomen slovenske kulturne dediščine, ki so nam jo zapustili naši predniki in ki nas obdaja na vsakem koraku ter nas dela to, kar smo – zavedne Slovence, ponosne na svojo dediščino.

Larisa Rataj, 9. a, OŠ Otočec