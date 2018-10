FOTO: V tretje gre rado, tudi Vseslovenski sejem

5.10.2018 | 19:00

Rado Mulej in Joško Kepa

Trebanjci na Vseslovenskem sejmu

Praproče pri Temenici - Na posestvu gostilne pri Japu se je danes začel Vseslovesnki sejem, ki bo trajal vse do nedelje. Gre za tretjo izvedbo, saj sta Joško Kepa in Rado Mulej doslej uspešno izvedla že dva sejma.

"Uspešno smo postavili tudi tokratnega in vesel sem, da so ga ljudje sprejeli. Imamo preko 180 razstavljavcev, smo pa zdaj malo spremenili razporeditev. Doslej so bili ponudniki s področja kmetijstva in mehanizacije v dolini, kar je pomenilo, da je bilo treba premagati strm hrib. Tokrat smo mehanizacijo prestavili v zgornji del razstavnega prostora," je pojasnil Mulej in dodal, da še naprej stremijo k temu, da ne organizirajo le sejma, ampak tudi zabavo. "Še vedno je vse brezplačno, ostajamo družinam in otrokom prijazni. Mi bomo poskrbeli za najmlajše, starši pa se bodo lahko v miru sprehodili med stojnicami."

Predsednik Turistične zveze Ivančna Gorica Pavel Groznik: "Mislim, da je ta sejem zelo pozitiven za temeniško dolino, ki je tudi sicer čudovita in mnogi znani ljudje izhajajo od tukaj, med njimi baritonist Tone Kozlevčar. V bližini je Primskovo pa grad Bogenšperk. Na izjemno lepi točki smo in mislim da se je sejem prijel. Tudi naša turistična zveza, ki ima 12 turističnih društev, se vsako leto udeleži tega dogodka. Mislim, da je to dobra popotnica za razvoj turizma v naši občini."

Glede na to, da so se vrata sejma ob našem obisku komaj odprla, je pričakovati, da ga bo glavnina obiskala jutri in v nedeljo. In kaj ponuja? Tam lahko praktično kupite vse, od metle, nogavic, lesenih izdelkov, postelj do kmetijskih strojev in avtomobilov.

Če na Vseslovenski sejem ne boste šli kupovat, si lahko privoščite polet s helikopterjem, jahanje konja, lahko si boste ogledali kiparje z motornimi žagami, motokros spektakel, vašega otroka vključite v katero od delavnic ali pa si le privoščite okusno malico ali kosilo.

Za vse željne zabave pa organizirajo tudi koncerte. Nocoj bodo nastopili Dejan Vunjak in Rock partyzani, jutri Ines Erbus ter Mambo Kings, čez dan pa tudi drugi ansambli.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

