Avtomobil zagorel med vožnjo po avtocesti

5.10.2018 | 19:40

Z regijskega centra za obveščanje Novo mesto so sporočili, da je danes ob 12.57 na avtocesti med Dobruško vasjo-Dolenje Kronovo v občini Šmarješke Toplice zagorelo osebno vozilo. Še pred prihodom gasilcev so potniki v vozilu sami pogasili požar s pomočjo gasilnega aparata. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in pregledali vozilo.

Vodo potrebno prekuhavati

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Cirnik-Ravne, da je zaradi zaznane prisotnosti bakterije Clostridium perfringensa potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Obenem trebanjska Komunala tudi obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica v občini Mokronog-Trebelno, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

R. N.