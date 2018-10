Šolo bodo prenovili

6.10.2018 | 07:50

Ob podpisu so skupaj izrazili veselje nad zastavljenim ciljem in pričakovanim koncem del (z leve) predstavnika Petrola Jože Torkar in Janez Grošelj, ravnateljica Melita Skušek, župan Ladko Petretič, Barbara Malenšek (Petrol) in predstavnik podjetja Plistor, Petrolovega partnerja v tej naložbi. (Foto: M. L.)