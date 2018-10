Zagorela gradbeni material in suha slama

6.10.2018 | 08:30

Sinoči ob 20.13 je ob avtocesti v bližini naselja Jezero, občina Trebnje, zagorel kup odpadnega gradbenega materiala. Gasilci PGD Trebnje in Lukovek so požar na površini okoli 30 kvadratnih metrov pogasili, so sporočili z regijskega centra za obveščanje Novo mesto.

Včeraj ob 23.00 pa je v naselju Dolnje Brezovo, občina Sevnica, zagorela suha slama ob železniški progi. Gasilci PGD Sevnica in Blanca so požar, na površini okoli desetih kvadratnih metrih, pogasili, so zapisali v poročilu regijskega centra za obveščanje Brežice.

R. N.