Podružnična šola v novi preobleki in z novo telovadnico

6.10.2018 | 09:40

Župan Anton Maver, olimpionik Miro Cerar in otroci šole s s strelom na gol simbolično predali namenu prenovljeno podružnično šolo in novi športi center.

Na Trebelnem so uresničili dolgoletno željo občanov.

V programu so sodelovali tudi učenci šole, ki so na oder postavili glasbeno-plesno pravljico Pika Nogavička, s katero so pod naslovom Razigrano v svet učenja navdušili.

Trebelno - »Sanje so se uresničile,« je včeraj na slavnostnem odprtju prenovljene podružnične šole in športnega centra na Trebelnem dejal župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver. Ena največjih naložb občine v zadnjih letih je z opremo in nekaj dodatnimi deli stala okoli 2,1 milijona evrov, 340 tisočakov pa je občina pridobila na razpisu Eko sklada, saj je telovadnica nizkoenergijski objekt, ki ustreza vsem strogim standardom.

»Vse tri mandate sem obljubljal ta projekt, ki je bil res potreben. Tako hude krize s prostorsko stisko tako za učence kot za učitelje po mojem mnenju niso občutili daleč naokoli,« je še povedal Maver. Po njegovih besedah je Trebelno dobilo tisto, kar je dolgo časa potrebovalo in z veliko dobre volje ter podpore tudi domačinov jim je uspelo.

V sklopu projekta so dozidali dodatne in tudi obnovili obstoječe šolske prostore, na novo zgradili telovadnico ter uredili zunanjost. Športni center Trebelno tako šoli kot tudi lokalnemu okolju omogoča ustrezne razmere za športno vadbo, rekreacijo in organizacijo kulturnih prireditev.

»Z gradnjo telovadnice na Trebelnem se uresničujejo dolgoletna prizadevanja mnogih generacij. Z dograditvijo novih učilnic, knjižnice, jedilnice in urejenih zunanjih športnih površin pa učenci pridobivajo ustreznejše pogoje za vsakdanje delo,« pravi ravnateljica Osnove šole Mokronog Zvonka Kostrevc. Podobnega mnenja je tudi vodja podružnične šole na Trebelnem, ki jo obiskuje 56 učencev in 33 otrok v dveh oddelkih vrtca, Saša Brudar. »Imamo čudovite prostore, telovadnico, skoraj povsem prenovljeno šolo, skratka to ni samo za nas tudi, ampak tudi za krajane.« Do začetka letošnjega šolskega leta so učenci telovadili na hodniku ali v učilnicah, če je bilo vreme lepo, pa so šli na travnik ali v gozd. Jedli so kar v razredih, saj jedilnice niso imeli.

Slavnostni govornik je bil olimpionik Miro Cerar, ki je čestital za trud in izjemno pridobitev ter poudaril, da se vse prevečkrat pozablja, da se vrhunski športniki najprej kalijo v šolskih in domačih športnih društvih in tudi v telovadnicah, kot je nova na Trebelnem.

V znak dobrega sodelovanja med gradnjo sta direktor Marles hiše Maribor Bogdan Božac in predsednik uprave CGP Novo mesto Martin Gosenca županu predala AED, ki so si ga na Trebelnem želeli že nekaj časa. Župan je novo pridobitev za učinkovitejše in hitrejše ukrepanje ob nenadnem srčnem zastoju že na prireditvi predal predsednici Prostovoljnega gasilskega društva Trebelno Petri Nahtigal.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija