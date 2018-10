Oktoberfešta na Prepihu

6.10.2018 | 11:30

Oktoberfešta na Prepihu 19. in 20. oktober 2018

Spet prihaja dogodek, ki ga Dolenjska čaka celo leto! Prizorišče pred restavracijo Prepih bo letos spet tresla nora, odmevna in fantastična Oktoberfešta na prepihu!

Feštali bomo kar dva dni, in sicer v petek 19. oktobra in soboto, 20. oktobra, od 21. ure dalje, ko bomo v družbi zvenečih imen slovenske in hrvaške glasbe, poskrbeli za najboljšo Oktoberfešto na Prepihu, kar jih je bilo do sedaj.

Tega ne smete zamuditi

V petek bo moške obiskovalce zagotovo dodobra ogrela vroča Ines Erbus, ženske pa izjemno simpatični fantje iz grupe Vigor. Ker nobena nora zabava ne mine brez Aktualove Galame, bosta z nami žurala tudi legendi - Dean on the Mike in Anita Gošte! S tresenjem in noro zabavo nadaljujemo še v soboto, ko bomo žurali na narodnozabavne ritme, saj bodo z nami Mladi Dolenjci in Petkova pumpa, vse dokler na oder ne bo stopila velika osvajalka moških src – Nina Donelli. Z nami bo tudi Skupina Tequila.

Pohitite in si svojo vstopnico zagotovite že danes

Število vstopnic je omejeno, zato si svojo zagotovite čim prej. Hitro na prodajna mesta Eventima, Petrola in Pošte Slovenije, na voljo pa bodo tudi v restavraciji Prepih! Zato brez izgovorov!



Cena vstopnice v predprodaji je 9,90 evra, na dan dogodka pa 12 evrov. Vstopnica velja za oba večera.



Pridružite se nam na najbolj nori, najbolj odmevni in najbolj glasni zabavi na Dolenjskem.

Oglasno sporočilo