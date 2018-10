Ob jubileju je pesem še lepše zazvenela

6.10.2018 | 13:15

Pevski zbor Društva upokojencev Metlika poje že 15 let.

Metlika - Pred 15 leti so v Društvu upokojencev Metlika ustanovili pevski zbor, ki je prvo desetletje prepeval pod taktirko Lidije Saje, zadnjih pet let pa mu dirigira Irina Kolar. Včeraj zvečer so pevec in 16 pevk pripravili v tukajšnjem kulturnem domu koncert ob 15-letnici zbora, ki se lahko pohvali s številnimi nastopi, saj tako rekoč ni prireditve v domači občini, na kateri ne bi nastopil. Poleg tega pa veliko nastopa tudi drugod po Beli krajini in izven njenih meja, tudi na Hrvaškem.

Kot je dejal predsednik Društva upokojencev Metlika Jože Mozetič, je zagnanosti za delo v zboru veliko, zato je navezal stike z mešanim pevskim zborom kulturno prosvetnega društva Slovenski dom iz Zagreba, ki je včeraj zapel tudi v Metliki. Metliški župan Darko Zevnik je predsedniku društva Slovenski dom Darku Šoncu izročil metliško moško in žensko narodno nošo, s katerima bodo promovirali Belo krajino.

Pevski zbor Društva upokojencev Metlika, ki mu predseduje Vladimira Škof, dobro sodeluje tudi z mladimi. Tako so na prireditvi, ki so ji dali naslov Ob jubileju naša pesem še lepše zveni, nastopili sestri Katja in Tina Pezdirec ter vokalna skupina iz metliške osnovne šole Cantabile. Predsednik sveta metliške območne izpostave JSKD Janko Bračika je pevkam in pevcu izročil Gallusove značke, predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev za Dolenjsko in Belo krajino Jože Jazbec pa je pevskemu zboru izročil priznanje.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

