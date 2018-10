Andrej Lamut v dedkovem salonu

6.10.2018 | 18:00

Andrej Lamut v Lamutovem likovnem salonu (Foto: I. Vidmar)

Kostanjevica - Sinoči so v Lamutovem likovnem salonu v Kostanjevici na Krki odprli razstavo Andreja Lamuta Mnemosis. Andrej Lamut je fotograf mlajše generacije in vnuk novomeškega slikarja Vladimirja Lamuta, po katerem se imenuje likovni salon v Kostanjevici. Umetnika in njegovo delo je predstavila kustosinja razstave Mirjam Čančer.

27-letni fotograf Andrej Lamut je Ptujčan. S fotografijo se je začel ukvarjati v gimnazijskih letih. Tedaj ga je privlačila predvsem dokumentarna fotografija, ki ga je pripeljala tudi na ljubljansko Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, kjer se je bolj posvetil avtorski fotografiji, njegov priljubljen motiv je bila podravska pokrajina, njegovi izdelki pa tudi družbeno angažirani. Kot pravi se na magistrskem študiju ni več ukvarjal toliko s tem, kaj je na fotografiji, ampak bolj s tem, kako kaj fotografirati. Kustosinja njegove kostanjeviške razstave je, kot rečeno, Mirjam Čančer, ki je prav tako diplomantka magistrskega študija na ljubljanski likovni akademiji.

V Lamutovem likovnem salonu se Andrej Lamut predstavlja s svojim tretjim večjim projektom Mnemosis, s katerim se, kot je to označila Čančerjeva, odmika od prikazovanja materialne stvarnosti in na fotografijah gledalcu razodeva prostrane notranje svetove, prepredene z nerazložljivimi, pogosto fantazijskimi podobami, raziskuje spremenjeno stanje zavesti, poimenovano dnevna parahipnagogija, stanje med spanjem in budnostjo, hipno, sanjam podobno disociativno epizodo, ki se pojavi, kadar je človek utrujen, zdolgočasen ali opravlja pasivno dejavnost.

Direktor kostanjeviške Galerija Božidar Jakac Goran Milovanović je ob odprtju razstave priznal, da je imel sprva ob ideji, da v Lamutovem salonu postavijo razstavo Andreja Lamuta, pomisleke, saj po njegovem ne bi bilo primerno mladega umetnika, ki je šele na začetku svoje ustvarjalne poti, kljub njegovi nesporni nadarjenosti in obetavnosti postaviti v senco njegovega velikega dedka, po katerem se imenuje likovni salon, vendar je videno razblinilo vse tovrstne pomisleke.

Razstava Andreja Lamuta Mnemosis bo v Lamutovem likovnem salonu v Kostanjevici odprta do 25. novembra.

I. Vidmar

