Stopila se je folija, s katero je bila pokrita streha

6.10.2018 | 18:30

Foto: Arhiv DL

V Lokvah v občini Črnomelj se je ob 13.24 na stanovanjski hiši v okolici dimnika stopila PVC folija, s katero je bila pokrita streha. Do požara k sreči ni prišlo. Gasilci PGD Črnomelj so streho pregledali s termo kamero in lastnikom svetovali odstranitev PVC folije.

Trčili vozili

V naselju Drožanje v občini Sevnica se je ob 8.42 zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčili dve osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka in eni poškodovani osebi do prihoda reševalcev nudili prvo pomoč. Na obeh vozilih so odklopili bateriji, iztekle motorne tekočine posuli z vpojnimi sredstvi, počistili vozišče in vozili umaknili s cestišča. Reševalci NMP Sevnica so občana oskrbeli na kraju, nadaljnjo medicinsko pomoč pa je odklonil. Obveščene so bile pristojne službe.

S helikopterjem v Ljubljano

Ob 16.23 sta posadka helikopterja Slovenske vojske in sekundarna ekipa kliničnega centra Ljubljana s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz Splošne bolnišnice Brežice v UKC Ljubljana.

M. Ž.