Še en dolenjski derbi, tokrat zmaga Krke

6.10.2018 | 21:15

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Tako imenovanih dolenjskih derbijev je to sezono nekoliko več kot lani, saj so se rokometnim prvoligašem letos pridružili še Ivanjčani, ki so v prvem krogu presenetili Trebanjce, potem pa nanizali tri poraze, tako da so si od nocojšnjega obračuna v novomeški športni dvorani Marof obetali veliko in začetek, ko so povedli s 4:1, je veliko obetal.

A Novomeščani so se kmalu prebudili in sredi polčasa izenačili na 8:8, dve minuti kasneje pa je Krko Florjančič z dvema zaporednima zadetkoma popeljal v vodstvo z 10:9. Ivanjčanom je uspelo v 21. minuti za zadetkom Koširja še enkrat povesti (12:11), a je bilo to njihovo zadnje vodstvo, saj so Novomeščani v nadaljevanju stvari vzeli v svoje roke, polčas dobili s 16:13, v drugem polčasu pa so hitro prednost zvišali na pet zadetkov. A se Ivanjčani niso predali in pol minute pred koncem je Krka vodila le še za en zadetek, a je v naslednjem napadu Jernej Papež, z osmimi zadetki najboljši strelec Krke, z zadetkom razčistil dilemo o zmagovalcu.

Veselo pa je bilo ta večer tudi v Dobovi, kjer je domače moštvo pred kar 400 gledalci slavilo prvo zmago v sezoni, na kolena pa so tokrat spravili novince iz Hrastnika. Po izjemno izenačenem prvem polčasu, ki se je sicer začel z začetnimi 3:0 za domačine, so se Dobovčani razigrali šele po velikem odmoru, ko so v 37. minuti povedli za tri zadetke (15:12) in kasneje celo za štiri (20:16), kar pa jih ni obvarovalo pred napeto končnico, ko so se jim dobro minuto pred koncem gostje približali na 23:24, a sta v zadnji minuti Marko Sintič in Domen Novak poskrbela za lepo zmago s 26:23.

Krka : Sviš Ivančna Gorica 29:27 (16:13)

Krka: Tomić, Imperl, Bevec 4, Didovič 1, Okleščen, Pršina 2, Irman 3 (1), Jakše 5 (4), Klemenčič, D. Rašo, Batagelj, Papež 8 (1), Kukman 1, Windischer, Matko, Florjančič 5.

Sviš Ivančna Gorica: Struna, Vencelj, Škorc, Tekavec 1, Knez 1, Zafran 2 (1), Fink 1, Grojzdek 6, Hrovat, Stopar 9 (1), Matej Košir 2, Pirnat, Kutnar 1, Krabonja 2, Bučar 2, Matic Košir.

Dobova : Dol TKI Hrastnik 26:23 (11:11)

Dobova: Leben, Polutnik, Dular, Markušić 3 (2), Rožman, Leben, Kučič 1, Bura 5, Majić 1, Jazbec, Zavodnik 1, Krnc 1, Šušnjara, Kunst, Sintič 4, Hotko 2, Novak 8 (4).

Dol TKI Hrastnik: Seme, Nunčič, Brilej 6, Klepej 9 (3), Ajdari 1, Grušovnik, Pintar, Bauerheim 1, Gospodarič, Hribšek 1, Ramić 1, Ribič, Jakopič, Simončič, Koprivc 4.

I. Vidmar

