FOTO: Letošnji Dnevi zeliščarstva še bolj pestri od lanskih

7.10.2018 | 08:50

Obiskovalci so na Dnevih zeliščarstva izvedeli marsikaj zanimivega.

Črnomelj, Dragomlja vas, Jugorje - V Beli krajini so v minulih dneh pripravili Dneve zeliščarstva, s katerimi so pričeli lansko leto, letos pa so jih še razširili. Tako so v Črnomlju pripravili zeliščarske delavnice za otroke, na katerih so spoznavali žita v prehrani in zelišča ter izdelovali kopalne kroglice in mazila iz zelišč.

V Črnomlju so pripravili tudi tržnico zeliščarskih izdelkov in zelišč. Na njej so sodelovali Ekološka kmetija Burgar, Kmetija Kočevar - Boštjan Kočevar, Zeliščarske delavnice, izobraževanje Alenka Kukman, Ekološka kmetija Špehar, Zeliščna kmetija Kočevar, Čebelarstvo Žagar, Cvetličarstvo in vrtnarstvo Papež, Ekološka kmetija Totter, Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje Lan Bela krajina ter Medeni butik Bibi Bernarde Kump. Dr. Samo Kreft pa je pripravil predavanje o zdravilnih rastlinah od Pehtrinih zvarkov so sodobnih zdravil.

V Belokranjskem zeliščnem vrtu pod Gorjanci v Dragomlji vasi so se učenci in dijaki na zeliščarskih delavnicah sprehodili po zeliščnem vrtu Kočevarjevih ter skozi jesenski gozd in izdelovali metine čokoladno-lešnikove kroglice.

V Čebelarsko zeliščnem učnem parku na Jugorju, od koder so fotografije v galeriji, pa so destilirali sladki pelin in sivko. Obiskovalci so se seznanili z oljnimi izvlečki iz zelišč, ghee maslom z zelišči, izvedeli, kako si lahko pripravijo čajno mešanico, poskusili zeliščne palačinke, pečen kostanj in še marsikatero dobroto, ki so jo prinesli s seboj zeliščarji.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

