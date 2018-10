Dva sta se zaletela med sabo, eden pa v drevo

7.10.2018 | 08:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 18.48 je na Šmarješki cesti v Novem mestu prišlo do trka dveh osebnih vozil. Poškodovanih ni bilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu ter pomagali vlečni službi.

Ob 20.17 je na cesti Ljubljana - Kočevje, pod naseljem Vrh nad Želimljami na območju občine Škofljica osebno vozilo zdrsnilo s cestišča, se zaletelo v drevo in obstalo pod cesto. Poklicni gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter vozilo pritrdili, da ne bi zdrsnilo naprej. V nesreči se ni nihče poškodoval.

Brez elektrike

Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava elektrike odjemalcem:

- od 7:30 do 9:30 na območju TP STREŠNIK,

- od 10. do 12.na območju TP PLASTOFORM.

Na območju nadzorništva Metlika pa:

- od 13. do 15. na območju TP POSLOVNA CONA METLIKA

- od 16. do 18. na območju TP PODZEMELJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

J. A.