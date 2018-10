Odslej bolj varno čez cesto

7.10.2018 | 10:30

Podhod omogoča varen prehod na drugo stran državne ceste.

Črmošnjice - Včerajšnji dan je bil za Črmošnjičane, še posebej pa za tukajšnji Dom šolskih in obšolskih dejavnosti Lipa, zelo pomemben. Odprli so namreč podhod pod državno cesto, ki je za kraj velika pridobitev. Kolesarji in predvsem pešci bodo lahko odslej veliko bolj varno prišli na drugo stran ceste.

Kot je dejala semiška županja Polona Kambič, so o krožišču, podhodu ali nadhodu razmišljali že dlje časa. Naložba, ki je veljala slabih 70.000 evrov, od katerih je skoraj 48.000 evrov prispevala Direkcija za ceste, ostalo pa semiška občina, je tudi prispevek k razvoju črmošnjiške doline. Še posebej veliko stavijo na razvoj turizma, saj je veliko možnosti za pohodništvo, kolesarjenje, smučanje, družinski turizem.

Tudi tokrat so se pohodniki pod okriljem Planinskega društva Semič podali na pohod od izvira Črmošnjičice do izvira Divjega potoka. Dom Lipa je skupaj s Planinskim društvom Semič izdal tudi pohodno karto. V domu Lipa pa so razvili še tri spletne aplikacije mobilnih vodičev ob Divjem potoku, sotočju dveh potokov in po Črmošnjicah.

Podhod je s piskom na piščal simbolično odprla semiška županja, prvi pa so se skozenj zapeljali kolesarji.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija