Trimo osvojil točko, Dobova prvo zmago

7.10.2018 | 08:30

Ilustrativna fotografija (Foto: R, N., arhiv DL

KOPER 2013 : TRIMO TREBNJE 23:23 (14:7)

Rokometaši Trimo Trebnjega so v 5. kolu Lige NLB gostovali na Primorskem, od koder so se vrnili le s točko, saj se je srečanje končalo brez zmagovalca (23:23).

Koprčani so šele v petem krogu osvojili prvo točko v elitnem domačem ligaškem tekmovanju. Po prvem polčasu je kazalo na njihovo zanesljivo zmago, v končnici tekme pa so bili po izjemnem preobratu Trebanjcev na robu poraza. Z osvojeno točko so se Dolenjci povzpeli na drugo mesto na lestvici.

Po prvi polovici tekme je kazalo na gladko zmago izbrancev domačega trenerja Petra Mičovića, ki so imeli vse niti igre v svojih rokah. Njihova igra je bila poletna in učinkovita, na polčas so odšli s prednostjo sedmih golov (14:7), v začetku drugega pa so po golu Adama Bratkoviča povedli za osem golom (15:7).

Trebanjci navkljub visokemu zaostanku niso obupali, visok zaostanek je bil zavoljo njihove veliko boljše igre iz minute v minuto manjši. V 45. je znašal le tri gole (15:18), devet minut kasneje so po golu Mihe Kotarja tekmo postavili v začetno izhodišče (19:19), v 54. minuti pa povedli z 21:20. V prelomnih trenutkih dvoboja so bili vseskozi v rahli prednosti, poln izkupiček na Obali pa jim je "izmaknil" Rok Marić z golom v zadnji minuti.

Prva zmaga Dobove

DOBOVA : DOL TKI HRASTNIK 26:23 (11:11)

Rokometaši Dobove so v 5. krogu lige NLB premagali Dol TKI Hrastnik s 26:23 (11:11).

* Športna dvorana, gledalcev 400, sodnika: Štrigl in Ocvirk (oba Velenje).

* Dobova: Leben, Polutnik, Dular, Markušić 3 (2), Rožman, Leben, Kučič 1, Bura 5, Majić 1, Jazbec, Zavodnik 1, Krnc 1, Šušnjara, Kunst, Sintič 4, Hotko 2, Novak 8 (4).

* Dol TKI Hrastnik: Seme, Nunčič, Brilej 6, Klepej 9 (3), Ajdari 1, Grušovnik, Pintar, Bauerheim 1, Gospodarič, Hribšek 1, Ramić 1, Ribič, Jakopič, Simončič, Koprivc 4.

* Sedemmetrovke: Dobova 8 (6), Dol TKI Hrastnik 4 (3).

* Izključitve: Dobova 10, Dol TKI Hrastnik 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Dobova je dosegla prvo zmago v državnem prvenstvu. Po štirih ničlah na uvodu sezone je na kolena položila povratnika na prvoligaško sceno, ki ima identičen izkupiček - zmago in štiri poraze.

V prvem polčasu se je v Posavju odvijal izenačen in negotov boj, druga polovica dvoboja pa je sprva minila v znamenju varovancev domačega trenerja Aleksandra Markla, ki so si hitro priigrali tri gole prednosti (15:12), enkrat pa povedli za štiri (20:16).

A Zasavci niso vrgli puške v koruzo, v 51. minuti so se gostiteljem povsem približali (20:19) in jim grozili vse do konca dvoboja. Gostitelji so v 59. minuti imeli le gol prednosti (24:23), zmago pa sta potrdila Marko Sintič in Domen Novak.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Novak z osmimi, v gostujoči pa Gregor Klepej z devetimi zadetki.

Dol TKI Hrastnik bo v prihodnjem krogu v petek, 12. oktobra, gostil Koper 2013, Dobova pa bo dan kasneje gostovala v Ivančni Gorici.

Lestvica

1. Riko Ribnica 5 4 1 0 138:119 9

2. Trimo Trebnje 5 3 1 1 123:120 7

3. Celje Pivovarna Laško 4 4 0 1 117:99 6

4. Jeruzalem Ormož 5 3 0 2 117:113 6

5. Gorenje Velenje 5 3 0 2 125:122 6

6. Urbanscape Loka 5 3 0 2 138:137 6

7. Maribor Branik 5 3 0 2 134:135 6

8. Krka 5 2 1 2 130:137 5

9. Dol TKI Hrastnik 5 1 0 4 115:119 2

10. Sviš Ivančna Gorica 5 1 0 4 121:134 2

11. Dobova 5 1 0 4 127:143 2

12. Koper 2013 4 0 1 3 91:98 1

J. A.