Bogata in dolga zgodovina šolstva v Šentrupertu

7.10.2018 | 09:40

Učenci šole so pod vodstvom mentorice Nataše Dragar uprizorili muzikal Zmaj v Postojnski jami.

Dr. Vinko Logaj

Šentrupertski župan je ravnatelju šole Jožetu Tratarju ob tej priložnosti izročil spominsko plaketo.

Šentrupert - Na Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert so nedavno pripravili osrednjo prireditev ob počastitvi 400-letnice prve omembe šolstva v Šentrupertu. Ob tej priložnosti so predstavili knjigo 400 let šolstva v Šentrupertu, avtorice Mire Brezovar, učenci pa so pod vodstvom mentorice Nataše Dragar tudi uprizorili muzikal Zmaj v Postojnski jami.

»Lansko šolsko leto smo namenili raziskovanju šolstva v Šentrupertu in priredili kar nekaj dogodkov. Raziskali smo, kako je šolstvo potekalo, in v ta namen pripravili razstavo, izdali pesniško zbirko, ključen dogodek pa je v teh dneh, ko predstavljamo knjigo o 400-letnici šolstva v Šentrupertu,« je povedal ravnatelj šole Jože Tratar. Brezovarjeva je vložila veliko truda v nastanek knjige. »Raziskovala je v arhivih muzejev in izbrskala veliko podatkov, ki doslej še niso bili nikjer objavljeni. Knjiga govori o razvoju šolstva, takratnih razmerah, v njej so predstavljene šolske stavbe, spoznamo pa tudi kakšni so bili pogoji v vseh let letih.«

Kot začetek šolstva v Šentrupertu se omenja leto 1618, ko je tedanji vikar Mihael Bartol pisal v Novo mesto in je spraševal o ženitvenih zadevah šolmaštra. »Vemo, da so to bili večkrat mežnarji, ki so hkrati tudi poučevali. To kaže, da je bila že pred 400 leti neka oblika šolstva, vendar je bila precej drugačna kot danes,« pravi Tratar in dodaja, da so našli tudi originalni zapis v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani, ki to potrjuje.

Prireditve sta se udeležila tudi mag. Gregor Mohorčič, direktor direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, in dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda za šolstvo. »Če vemo, da je bila več kot 150 let kasneje, kot je prva omemba šolstva v Šentrupertu, šele izdana uredba Marije Terezije za obvezno šolstvo, je to zagotovo znak, da so prvi zametki šolanja nastali že zelo zgodaj. Verjetno tudi v slovenskem prostoru ravno v tem okolju,« je dejal Logaj. Mohorčič pa je poudaril, da so se že pred mnogimi leti zavedali pomena organiziranega šolstva, vsem mladim pa položil na srce, da je znanje edina vrednota, ki ostaja in ti jo nihče ne more vzeti.

Šentrupertski župan Rupert Gole je ponosen na to, da je Šentrupert ves ta čas negoval osnovnošolsko izobraževanje in da je kvaliteta izobraževanja še danes na zelo visoki ravni. Ob tej priložnosti je ravnatelju šole izročil tudi spominsko plaketo.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija